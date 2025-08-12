סערת המינויים בצמרת הצבא: הרקע, התגובות והמהלך בצה"ל

מומלצים -

סערת המינויים בצה"ל: בסביבת שר הביטחון ישראל כ"ץ נטען היום (שלישי) כי מוקדם יותר הועברה מלשכתו בקשה רשמית ללשכת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לדחות את דיון השיבוצים שהתקיים ביום שני - עד לקיום פגישה מסודרת בין הצדדים לתיאום השמות למינויים.

בסביבת השר טוענים כי מדובר בנוהל מקובל כבר בסבבי מינויים קודמים, וכי לרמטכ"ל היו מספר הזדמנויות להביא את שמות המועמדים לאישור במסגרת הפגישה השבועית עם השר, אך הדבר לא נעשה.

עם זאת, בסביבת הרמטכ"ל זמיר דוחים את הטענות ואומרים שאין חובה לקיים דיון מקדים. ובכל זאת, גורמים רשמיים בלשכת הרמטכ"ל ניסו לתאם פגישה עם השר בדרכים המקובלות כבר מספר ימים בנושא - ללא הצלחה.

הרקע למתח בין שני הגופים התחיל לאחר שצה"ל פרסם הלילה הודעה על מינוי מפקדים בכירים בדרגות אלוף ותת-אלוף, ביניהם מפקדי חטיבות וראשי אגפים - ללא תיאום מוקדם עם שר הביטחון. במשרד הביטחון הגיבו בהודעה חריגה, וטענו כי הדיון נערך בניגוד להנחיות השר וללא הסכמתו, וכי אין בכוונתו לאשר את המינויים שפורסמו.

מצדו, צה"ל דחה את הטענות וקבעה כי הדיון התקיים בהתאם לנוהל מקובל, תוך הכרה בחשיבות קידום מפקדי החטיבות שהובילו זירות לחימה מאז פרוץ המלחמה. עוד הובהר כי הרמטכ"ל הוא הסמכות הבלעדית למינוי מפקדים בדרגת אלוף ומעלה, וכי אישור השר הוא שלב סופי בלבד

דובר צה"ל הוסיף כי הדיון תוכנן מראש ומטרתו להבטיח חילופים מסודרים למפקדים ולמשפחותיהם, כחלק מהיערכות מבצעית מתמשכת. כמו כן, לאחר ההתנצחות, דובר צה"ל פרסם שוב בתפוצה רחבה את השיבוצים והוסיף: המינויים מותנים באישור שר הביטחון, ישראל כ״ץ.