שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הגיש לנשיא המדינה, יצחק הרצוג, הבוקר (שלישי) בקשת חנינה רשימת למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה. "אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי ימשיך לשלם מחיר כבד", נכתב בבקשה.

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אלעד מלכה, משרד הביטחון

השר כ"ץ פנה לנשיא: "מדובר במסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים". הפנייה נועדה לגרום להרצוג להעניק חנינה לאזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו.

שר הביטחון ציין כי יש להביא בחשבון את שירותו של אלאור כלוחם וכחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר, את נסיבות האירוע שהתרחש במהלך פעילות מבצעית מורכבת, את המחיר האישי, המשפחתי והציבורי ששילם לאורך השנים וכן את מאמציו להשתקם, להקים משפחה ולהשתלב מחדש בשוק העבודה.

השר הדגיש כי אירועי שבעה באוקטובר המחישו את אופיו האכזרי של הטרור הפלסטיני ואת האופן שבו פועלים אויבי ישראל מתוך כוונה לרצוח אזרחים וחיילים ללא כל רסן מוסרי. "מציאות זו מעניקה הקשר רחב יותר לנסיבות שבהן פעלו לוחמי צה"ל לאורך השנים מול אויבים אכזריים וחסרי מעצורים. במקביל, במהלך השנים האחרונות שוחררו מאות מחבלים מבתי הכלא בישראל במסגרת עסקת השבת אחינו ואחיותינו החטופים. בנסיבות אלה, וכאשר אלאור כבר ריצה את מלוא העונש שנגזר עליו, קשה להצדיק את המשך הפגיעה ביכולתו להשתלב באופן מלא בחברה, לעבוד ולהתפרנס", נכתב.

השר סיכם את פנייתו והדגיש בפני הנשיא כי היעתרות לבקשה אינה מוחקת את שאירע, אלא מבטאת את עקרון השיקום ואת ההכרה בכך שלאחר שנים רבות ראוי לאפשר לאזריה לפתוח דף חדש ולהשתלב מחדש כאזרח מן השורה, באופן ההולם את נסיבות המקרה ואת חלוף הזמן.