שמונה לוחמים נפצעו מפגיעת רקטה בצפון, ארבעה במצב קשה
הלוחמים מחטיבת גבעתי נפגעו בשטח הארץ בסמוך לגבול לבנון, ופונו לקבלת טיפול רפואי • בנוסף לארבעת הפצועים באורח קשה, ישנו פצוע בינוני - היתר קל • צה"ל ממשיך לתקוף ברחבי לבנון לאחר התרעות הפינוי לדאחייה
שמונה לוחמי גבעתי נפצעו היום (שישי) מפגיעת רקטה בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. מצבם של ארבעה מהם מוגדר קשה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
המרכז הרפואי לגליל עדכן כי שמונה פצועים, הסובלים מפציעות רסיסים ופגיעות הדף, הובאו אליו היום. שלושה מתוך הפצועים באורח קשה הוכנסו לחדר הניתוח. בנוסף להם, ישנם שלושה פצועים באורח קל ואחד בינוני.
במקביל, צה"ל ממשיך לתקוף ברחבי לבנון ובדאחייה בביירות. כזכור, אמש הוצאו לשכונות הגדולות ברובע התרעות פינוי, לפני פעילות הצבא נגד תשתיות חיזבאללה במקום.