הפריצה לטלפון של בנט: הודעות מטרידות נשלחות לבכירים זרים
מדובר על שורה ארוכה של בכירים, שהגישה הישירה לטלפון שלהם אמורה להישאר לראשי מדינות ומערכות בלבד • עם זאת, מאז הפריצה למכשיר של רה"מ לשעבר, הציבור הרחב קיבל גישה אליהם • פרסום ראשון
בכירים זרים שהופיעו ברשימת אנשי הקשר שפורסמה מהטלפון הנייד של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט - מקבלים החל מאתמול מאות הודעות מטרידות, חלקן מאיימות, כך פרסמו הערב (חמישי) לראשונה "במהדורה המרכזית" כתבנו הצבאי ינון שלום יתח וכתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין.
מדובר על שורה ארוכה של בכירים, שהגישה הישירה לטלפון שלהם אמורה להישאר לראשי מדינות ומערכות בלבד - וכעת הציבור הרחב קיבל גישה אליהם דרך קבוצת ההאקרים האיראניים.
