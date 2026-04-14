עבודות להקמת מכשול תת קרקעי בקו הצהוב חשפו עשרות מנהרות חדשות של חמאס

במהלך קידוחים להקמת מכשול תת-קרקעי של צה"ל ברצועת עזה התגלו עשרות מנהרות חדשות שחוצות מהצד של חמאס לצד הישראלי - מתחת לקו הצהוב, כך פורסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי כתבנו הצבאי ינון שלום יתח.

צה"ל צפוי להשלים בקרוב הקמת מכשול רב-שכבתי לאורך הקו הצהוב. המכשול החדש בנוי מאלפי קידוחים בתת קרקע, תעלה עמוקה, סוללות ותלי עפר, קו מוצבים וצירי אבטחה. בפיקוד הדרום מנצלים את השקט ברצועה - כזירה משנית - כדי לקדוח בכל כמה מטרים לאורך כל הקו הצהוב. עד כה הושלמה מרבית המכשול, שהקמתו בוצעה באלפי קידוחים שונים.

כאמור, במהלך הקידוחים התגלו עשרות מנהרות חדשות של חמאס אשר חוצות לצד הישראלי של הקו הצהוב ברצועה. המנהרות הללו נוספו לבנק המטרות ההנדסי בדרך לאיטום. גורם טוען: "בזכות השיטה החדשה - מצליחים להשמיד אלפי מטרים בכל שבוע".

ההערכה בישראל מדברת על כך שארגון הטרור מבין לאחרונה שצה"ל קודח לאורך הקו הצהוב כדי לאתר מנהרות, והחל להקריס או לבנות חומות גבוהות בתת קרקע - כדי שצה“ל לא יפגע או יאתר את המנהרות הקיימות בצד החמאסי. גורם בפיקוד הדרום מעריך כי תוך חודשים בודדים תושלם בניית המכשול לאורך כל הרצועה.