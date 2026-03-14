מפקדי בור השליטה מדברים לראשונה: כך מתנהלת הלחימה באיראן

ינון שלום יתח קיבל הצצה נדירה אל תוך "הבור" – מרכז הפיקוד התת-קרקעי במרכז הארץ, שבו תוכננה המערכה האזורית נגד איראן. סא"ל ס', רע"ן שליטה בחטיבת המבצעים, תיארה את האינטנסיביות המוחלטת של הניהול המלחמתי מהחמ"ל, ממנו לא יצאה במשך תקופה ארוכה: "זו הפעם הראשונה שאני יוצאת מהבור אחרי השבועיים האלו... אנחנו שם, מאה מתוך מאה". המסר היוצא מהבור הוא חד-משמעי: "אף אחד לא חסין. מי שיהווה איום על מדינת ישראל ועל האזרחים – יחטוף מכה קשה. אם זה עכשיו ואם זה אחר כך, הוא לא יהיה איתנו".

במישור המבצעי, צה"ל התמקד בהשמדת מערכי האש והפיקוד של איראן כדי להסיר את האיום לתקופה ארוכה. משגרים וטילים הושמדו, אך המטרה המרכזית היא לפגוע בכל שרשרת הייצור: במחסנים האיראנים, במקומות הייצור, בחומרי גלם... המטרה היא שהייצור וכל מה שקשור אליו לא יהיה. ומכת הפתיחה השיגה את יעדיה והוכיחה כי ישראל למדה את הלקחים הנדרשים כדי להשיג עליונות צבאית וטכנולוגית מול המשטר.

בזירות הנוספות, שלוחות איראן, ובראשן חיזבאללה, נחלשו משמעותית: "אנחנו רואים שחיזבאללה היום הוא מוחלש מאוד... הוא עשה חצי ממה שהוא תכנן" אומרת סא"ל ס'. לצד זאת, בצה"ל לא מקלים ראש באפשרות של התרחבות הלחימה לזירות מרוחקות יותר, כמו תימן: "אנחנו מבינים שגם החות'ים יכולים להיכנס למערכה הזאת. כנראה נצטרך להתמודד עם עוד זירה, אבל אנחנו מוכנים לזה". המוכנות הזו כוללת היערכות לכל תרחיש, כולל שימוש בכלים שנשמרו לשעות חירום קיצוניות.

הפעילות הממוקדת נגד כוחות הדיכוי, כמו ה"בסיג'", הופכת אותם לארגון "נרדף בתוך מדינתם". לפי אל"מ ס', מפקד מכלול תכנון מטרות, המערכה אינה נגד העם האיראני, אלא נגד המשטר: "רוב האנשים באיראן הם אנשים שצריכים להיות חברים שלנו... אני חושב שהם שונאים את המשטר שלהם יותר מאשר אנחנו שונאים אותו". המטרה הסופית היא הכשרת השטח למהפכה פנימית שתשחרר את העם האיראני ותסיר את האיום על ישראל לצמיתות.