חוטי החשמל הותכו עקב החום: פרטים חדשים מהתקלה בסיירים

חשיפת i24NEWS: הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח, פרסם היום (חמישי) במהדורה המרכזית כי הגורם לנפילת המתח בסיירים - חוטי החשמל והלוחות הותכו לגמרי מהחום הכבד. ייקחו לפחות שלושה ימים כדי לטפל בתקלה, ולכן - החיילים ישובו לביסיס רק ביום שני.

בשילוב החום הכבד והעומס על המערכות - החשמל נפל אתמול בשלושה בסיסים במקביל: בשיזפון, סיירים ובהל"ץ. במהלך היום הצליחו לתקן את המערכות בשני הבסיסים האחרים. בצה"ל מעריכים ששווי התקלה - 12 מיליון שקלים.

כזכור, מוקדם יותר היום פרסמנו כי מאות חיילים במחנה סיירים (הסמוך לאילת) של חיל הגנת הגבולות, בהם חיילות בקורס תצפיתניות. כתוצאה מנפילת החשמל הן נותרו בלי מיזוג או מים בטמפרטורה סבירה לשתייה.

הורים לתצפיתניות ששוחחו עם i24NEWS הביעו זעם על המקרה. "הבנות מספרות שהן לא מרגישות טוב, חלק מהן מתעלפות בגלל החום הכבד ואין מה לעשות. במקום לתת להן מענה ראוי מביאים להם מים ואומרים להן שיתמודדו", ציינו.