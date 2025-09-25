"במטרה לסיים את המלחמה": צעיר מטייבה תכנן לחטוף חייל

מומלצים -

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אמין חסן עבד אל-קאדר עאזם, בן 22 מטייבה, בגין תכנון לחטוף חייל במטרה להשתמש בו כקלף מיקוח לסיום הלחימה.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד טלי קרת מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), עזאם גלש ברשתות ובערוצים המזוהים עם חמאס, השתתף בדיונים בערוץ טלגרם של הארגון, ואף לקח חלק באימוני פיינטבול כתרגול צבאי. בהמשך, על רקע הלחימה בעזה, החליט לפעול לחטיפת חיילים, הוריד למכשירו מסמכים מטעם חמאס, ניסה להשיג נשק וציוד טקטי, ופנה לגורמים דתיים לקבלת "הכשר" למעשה.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציינה עו"ד קרת כי "מסוכנותו של הנאשם ברורה, בייחוד בימים אלה בהם מדינת ישראל נלחמת במספר חזיתות".

לעזאם יוחסה עבירה של הכנה לביצוע מעשה טרור - חטיפה לשם רצח או סחיטה.