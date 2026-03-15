דובר צה"ל מפרסם היום (ראשון) את נתוני הפגיעות מתחילת מבצע "שאגת הארי", שהחל לפני 15 ימים. על פי דובר צה"ל, בעקבות תקיפות חיל האוויר, בשיתוף הצבא האמריקני, למשטר האיראני אבדה היכולת לייצר טילים בליסטיים. כמו כן ישנה פגיעה קשה ביכולת שיגור הטילים של איראן, אשר ירדה באופן משמעותי בהשוואה למבצע "עם כלביא".

על פי הודעת דובר צה"ל, הפגיעה במערך הטילים של איראן הושגה בזכות התקיפות בימים הראשונים למבצע. במסגרת הפגיעה הושמדו 120 רכיבי גילוי ו-100 מערכות הגנה אווירית בכל רחבי איראן תוך 24 שעות, מה שאיפשר עליונות אווירית וחופש פעולה בשמי איראן. חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, פגע עד כה במרבית משגרי הטק"א האיראניים וב-85% מיכולות הגילוי של המשטר.

בנוסף למערכות ההגנה האווירית, הימים הראשונים למערכה התמקדו גם בעבודה מול מערכות הטק"ק האיראניות, במטרה לצמצם את היקף השיגורים לעורף. במאמץ הזה הוצאו משימוש כ-70% מהמשגרים האיראניים.

עם המעבר לשלב הנוכחי של המבצע, צה"ל עבר להתמקד בתעשיות הצבאיות של המשטר האיראני, בדגש על יכולות ייצור ומפקדות של גופי ביטחון. על פי דובר צה"ל, התקיפות פגעו משמעותית בתעשיית ייצור הטילים האיראניים, מה שהוביל לכך שבפועל אין יותר יכולת ייצור טילים באיראן. על מנת לשמר את הפגיעה, חיל האוויר ממשיך לתקוף את כלל שרשרת הייצור הרלוונטית.

בימים האחרונים חיל האוויר תוקף גם את שרשרת הפיקוד והשליטה של מערך הטילים האיראני, אשר ספג פגיעה לא רק בבסיסים, אלא גם בבתיהם של מפקדי המערך ובמפקדות החלופיות.

חיסולים במנגנוני הביטחון במשטר

כזכור, במכת הפתיחה של המבצע, חיל האוויר חיסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ביחד עם עשרות מאנשיו בתקיפה על מתחם הנשיאות בטהרן. החיסולים בהנהגה האיראנית המשיכו גם לאורך המבצע, בדגש על כוחות ביטחון הפנים של המשטר ומשמרות המהפכה, ועוד גופים נוספים הכפופים למשטר.

על פי הנתונים של צה"ל, עד כה הושמדו למעלה מ-2200 רכיבים של המשטר האיראני, בהם אלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים בקרב כוחות המשטר. החיסולים והאבידות בכוחות הביטחון האיראניים הובילו לירידה במורל ואף לתופעות של אי רצון לפעולה, עריקות וסירובי פקודה. בשלב הנוכחי צה"ל מרכז מאמץ להמשיך ולפגוע במוקדי הכוח האיראניים, בהם מפקדות מאוישות, מטות מרכזיים ואופרטיביים, אתרי בסיג' וכוחות הדיכוי השונים שפעלו נגד המפגינים בגל המחאות בתחילת השנה.

כעת בצה"ל אומרים כי בהסתכלות קדימה להמשך המערכה, ישנו דגש מרכזי על העמקת ההישג בזירה האיראנית, תוך גריעת יכולות בתחום הטק"ק והייצור באמצעות כתישה של תעשיית הביטחון האיראנית והמשגרים, כולל פגיעה במטרות הגרעין ובאופן משמעותי יותר מאשר שהושג במבצע "עם כלביא". על פי דובר צה"ל, המבצע אינו מוגבל בזמן, והוא ייארך עד שיושגו היעדים שנקבעו מראש.