"קטאר-גייט": יו"ר האופוזיציה לפיד מסר עדות במשטרה

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר היום (רביעי) עדות פתוחה במסגרת פרשת "קטאר-גייט" לבקשת המשטרה.

במסגרת העדות הסביר לפיד כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין, ומדוע זה פסול, מסוכן לבטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה.

בשבוע שעבר בית המשפט המחוזי בלוד הפך את החלטת בית משפט השלום בראשון לציון וקבע כי יונתן אוריך ימשיך להיות מורחק מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על הפיכת ההחלטה אמון השופט עמית מיכלס, כאשר את ההחלטה הראשונה קבע השופט מנחם מזרחי בשבוע שעבר. זאת, לאחר הגשת ערער לגבי התנאים לשחרורו של אוריך. בדבריו ציין מיכלס כי בכל הנוגע לטענת האפליה לה טוען אוריך שקיימת לכאורה בינו לבין מעורבים אחרים בפרשה, הרי שאין להשוות מכיוון ו"עניינו של כל חשוד נבחן באופן אינדיבידואלי".

הפרשה הביטחונית "קטאר-גייט" נחשפה בסוף השנה שעברה ועניינה חשדות לניגוד עניינים ולפגיעה בביטחון המדינה בזמן מלחמת חרבות ברזל מטעם מספר בכירים בצמרת המדינית-ביטחונית. לפי החשד, מספר בכירים קיבלו תשלומים מממשלת קטאר בתמורה לקידום האינטרסים שלה בישראל והשפעה על דעת הציבור הישראלי. זאת, כשבפועל המדינה האוייבת מממנת את ארגון הטרור חמאס.

כמו כן, על פי החשד, מספר מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם ל"בילד" הגרמני. המעורבים העיקריים בפרשה הם היועצים לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו: יונתן אוריך ואלי פלדשטיין. בשלב זה אוריך מורחק מלשכת ראש הממשלה.