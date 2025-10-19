החל מ-2026: תבוטל ההנחה בביטוח הלאומי לבני ישיבות משתמטים

פרקליטות המדינה הודיעה היום (ראשון) לבג"ץ כי ביטול ההטבות בביטוח הלאומי למשתמטים מגיוס ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026.

בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון וקביעת בג"ץ, תקופת המעבר תסתיים כבר בתחילת השנה הקרובה - מה שיביא לחיסכון של למעלה מ-100 מיליון שקלים לקופת המדינה.

המדינה קבעה כי "לאחר השלמת השיח בין הגורמים הרלוונטיים ביחס למשך הוראת המעבר הנדרשת, ובדיקת פרק הזמן הדרוש לצורך היערכות הפרט והתאמת מערכות הביטוח הלאומי, משיבי המדינה יהיו ערוכים ליישום הפרשנות המשפטית העדכנית ביחס לסעיף 348(ח) לחוק הביטוח הלאומי ביום 1 בינואר 2026".

העתירה המקורית של התנועה דרשה להפסיק את ההנחה המשמעותית בגובה כ-67% מדמי הביטוח הלאומי, הניתנת לתלמידי ישיבות המשתמטים מגיוס - בעלות כוללת של יותר מ-100 מיליון שקלים בשנה. העתירה התבססה על פסיקת בג"ץ מיוני 2024 שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית השתמטות מגיוס, וטענה כי "בהיעדר מסגרת נורמטיבית המתירה את אי גיוסם של תלמידי המוסדות התורניים, אין להמשיך ולהעביר כספי תמיכות עבור תלמידים שאינם פטורים מגיוס".

המהירות היחסית של יישום ההחלטה מהווה הישג נוסף - תקופת המעבר של כשלושה חודשים בלבד תאפשר כאמור חיסכון של למעלה מ-100 מיליון שקלים כבר בשנת 2026 כולה. בנוסף, בחירת המועד של תחילת שנת המס החדשה מקלה על היבטים פרקטיים-יישומיים של הביטול.

התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי זהו צעד משמעותי נוסף במאבק לשוויון בנטל ולמניעת בזבוז כספי הציבור. התנועה ממשיכה במאבקים נוספים, ובכללם פנייה שהוגשה השבוע לשר הפנים וליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להפסיק את הקצאת קרקעות ציבוריות למוסדות חינוך תורניים בהם לומדים משתמטים מגיוס.

עו"ד אורי הס, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון: "זהו הישג משמעותי נוסף במאבק לשוויון בנטל. המהירות היחסית של יישום ההחלטה - כבר מתחילת 2026 - מעידה על רצינות המדינה ביישום פסיקת בג"ץ. למעלה מ-100 מיליון שקלים בשנה יחזרו לקופת המדינה במקום להעניק פרסים כלכליים למשתמטים מגיוס. זהו נצחון ברור של עקרון השוויון בנטל ושל שלטון החוק. נמשיך במאבקים הנוספים למיגור כלל התמיכות הבלתי חוקיות למשתמטים, כולל הקצאת הקרקעות הציבוריות".