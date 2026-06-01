צילם בסיסים ובתים של ח"כים תמורת כסף: תושב אלעד הורשע בריגול

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הרשיע היום את דניאל כי טוב מאלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע בהכרעת הדין, בתום הליך הוכחות שנוהל על ידי עו"ד משה יחזקאל מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), כי דניאל קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים, וביצע עבורם עשרות משימות בתמורה לתשלום כספי, תוך מודעות לכך שיש במעשיו כדי לפגוע בביטחון המדינה.

על פי הכרעת הדין, כי טוב ריסס כתובות גרפיטי ותלה שלטים בגשרים מרכזיים ברחבי ישראל, בתחנות אוטובוס, סמוך למרכזי קניות, בנקים וסניפי דואר ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ. בנוסף, ריסס גרפיטי על אנדרטה של צה"ל. לאחר ביצוע המשימות, שלח לסוכנים בזמן אמת סרטונים ותמונות שתיעדו את המעשים שביצע.

עוד עולה כי במהלך הקשר עם הסוכנים, הציע כי טוב מיוזמתו לבצע משימות נוספות בעלות פוטנציאל לפגיעה בביטחון המדינה, ובהן צילום ביתו של ח"כ בני גנץ. בנוסף, התבקש לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע אודות טייסי חיל האוויר וראש השב"כ, אך לא ביצע משימות אלה.

מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) נמסר: "מדובר בתופעה חמורה ומדאיגה של שיתוף פעולה מצד אזרחים ישראלים עם גורמים עוינים במהלך מלחמה באמצעות המרשתת. בית המשפט קיבל את עמדתנו והרשיע את הנאשם בעבירות חמורות של מגע עם סוכן חוץ, לאחר שנקבע כי פעל מול גורמים עוינים ובמעשיו, יש משום פגיעה בביטחון המדינה. הפרקליטות, יחד עם כלל רשויות האכיפה, פועלת ותמשיך לפעול בנחישות למיגור התופעה ולהעמדת המעורבים לדין".