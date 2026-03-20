מועצת השלום הציגה לחמאס הצעה מפורטת כיצד יוותר על נשקו

מועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציגה לחמאס הצעה מפורטת כיצד הארגון יוותר על נשקו, כך דווח הערב (שישי) ב"ניו יורק טיימס".

על פי ההצעה שנתמכת על ידי ארה"ב, חמאס ופלגים חמושים אחרים צפויים למסור בהדרגה את כל נשקם, וכוחות צה"ל ייסוגו מרצועת עזה.

ארגון הטרור לוותר על כלי הנשק הכבדים שבידיו, כמו משגרי רקטות, ולשתף מפות של רשת המנהרות התת-קרקעיות שלו. לא ברור כיצד או למי חמאס ימסור אותם.

בחודש ינואר האחרון, פרסם פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד על מה שקורה מאחורי הקלעים בעזה. למרות ההבטחות והדיונים שנמשכו חודשים - חמאס בדרך להבטיח את המשך שלטונו דה פקטו ברצועה.

בכירים ברש"פ ובפת"ח מסרו אז כי הם לא אוהבים את התעצמות חמאס ברצועה ואחד מהם מסר ל-i24NEWS: "חמאס בונה דיפ סטייט בעזה בחסות המועצה, אלפי פקידים יועסקו בחסות המועצה. אותה מועצה לא תוכל לעמוד תחת איומי חמאס ברצועה על בני משפחותיהם".