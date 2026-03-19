פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בים הכספי‫ אמש: ‬ל-i24NEWS נודע היום (חמישי) כי עד שהמשימה ירדה לפני מספר ימים ‫-‬ צה"ל מעולם לא פעל באזור, הגובל גם ברוסיה.‬ במספן המודיעין של חיל הים נכנסו לפעולה ‫-‬ ובנו את מפת המטרות לתקיפה עם יחידה 9900 וחיל האוויר‫.‬

חמישה כלי שיט הותקפו ‫-‬ מתוכם ארבע ספינות טילים ו"קורבטה".‬ בנוסף‫,‬ הותקפה מפקדה של חיל הים האיראני שפעלה בנמל "בנדר אנזלי", כ-260 ק"מ מטהרן.‬ ספינות הטילים שהותקפו כללו בתוכן מערכות הגנה אוויריות וטילים נוספים נגד צוללות.

בצה"ל מעריכים: כלי השיט נפגעו משמעותית - ייתכן ולא יוכלו לשקם את היכולת הזו בים הכספי בתקופה הקרובה. הערכת השיקום נמוכה - כי גם המספן בו בונים את הספינות הותקף.

דובר צה"ל

דובר צה"ל

מדובר באחת מהתקיפות המשמעותיות ביותר של צה"ל מתחילת המבצע, שנוהל בשיתוף פעולה הדוק של מפקדי חיל האוויר ומפקדי חיל הים מתוך בור חיל האוויר. תקיפת תשתיות אלו מעמיקה את הפגיעה ביכולות המשטר, וכן פוגעת בשליטה של חיל הים האיראני על המרחב הימי בים הכספי.

למה לתקוף בכלל בים הכספי? התשובה חלקית

מדובר באגם סגור בלי אפשרות מעבר של כלי שיט או התקפה נגד מדינת ישראל. אפילו את כלי השיט, האיראנים בנו בעצמם כדי לא לשנע אותם מאות קילומטרים (לכל הפחות).

בצה"ל אומרים שיש ערך בגריעת יכולות איראניות בכל זירה, וכי מדובר במים טריטוריאליים של הרפובליקה האיסלאמית - וכלי השיט היו יכולת התקפית משמעותית שהאיראנים החזיקו באזור. לגבי האיום כלפי ישראל לא הרחיבו.