29 שנה לאסון המסוקים: הלילה שבו 73 חיילים לא חזרו הביתה

היום (רביעי) 4 בפברואר, מציינים 29 שנים ל"אסון המסוקים" - אחת הטרגדיות הקשות בתולדות צה"ל. ב-4 בפברואר 1997 התנגשו שני מסוקי יסעור של חיל האוויר בדרכם לפעילות מבצעית בלבנון, ו-73 קצינים וחיילים נהרגו.

בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 החריף העימות בין צה"ל לחיזבאללה, כאשר שיירות החיילים והאספקה למוצבים בלבנון הפכו ליעד מרכזי לפיגועים. על רקע זה הוחלט להוביל חיילים באמצעות הטסה במסוקים, שנחשבה לחלופה בטוחה יותר. באותו ערב המריאו שני מסוקי יסעור - האחד למוצב הבופור והשני למוצב דלעת, כשבתוכם עשרות לוחמים ומפקדים.

לאחר עיכוב קצר בקבלת אישור חציית הגבול ללבנון, הותר למסוקים להמשיך בדרכם. דקות ספורות לאחר מכן הם נעלמו ממסכי המכ"ם. על פי ממצאי החקירה, רגעים לפני ההתרסקות שינו המסוקים את מיקומם זה ביחס לזה, ככל הנראה כחלק מתרגולת כיבוי אורות לפני הכניסה לשטח אויב. במהלך התמרון איבדו הצוותים קשר עין, ומסוק אחד פגע בשני. מסוק אחד התרסק בנחל, והשני נפגע קשות והתרסק בתחומי מושב שאר ישוב.

כוחות החילוץ שהגיעו לזירה, רובם חיילים שלא הוכשרו לאירועי אסון בהיקף כזה, נתקלו במראות קשים במיוחד. הם נדרשו לאסוף את גופות ההרוגים וחלקי גופותיהם. אחד מהם סיפר לימים: "היינו צריכים לאסוף חלקים של חברים שלפני רגע ישנו איתנו באותו חדר".

בשנים ההן נושא הפוסט-טראומה כמעט ולא זכה להכרה ציבורית או מערכתית. רק יותר משני עשורים לאחר מכן הוכרו גם נפגעי הנפש של האסון. רדי פילס, חובש שהגיע בין הראשונים לזירה וסבל במשך 22 שנה מפוסט-טראומה קשה, שם קץ לחייו והוכר לאחר מותו כחלל ה-74 של האסון. לאחריו הוכר גם סרן טל הררי, שהיה אחראי על מיון עשרות גופות באבו כביר, ונפטר בגיל 40 כתוצאה מפוסט-טראומה שלא אובחנה בזמן. כיום מניין חללי אסון המסוקים עומד על 75.

האסון הוביל גם לשינוי משמעותי בתחום הצנזורה והאתיקה התקשורתית. במהלך השידורים החיים באותו ערב, זיהתה משפחתו של החייל משה סבן את קיטבגו על המסך - וכך נודע להם על מותו. הסערה הציבורית שהתחוללה בעקבות כך הובילה לגיבוש חקיקה ועקרונות ברורים לצילום וסיקור אזורי אסון, בהם איסור פרסום תיעוד גופות ונפגעים בנסיבות ביטחוניות ללא אישור, עדיפות להודעה מסודרת למשפחות והגנה על כבוד המת.

29 שנים אחרי, אסון המסוקים נותר פצע פתוח בזיכרון הלאומי - תזכורת כואבת למחיר הכבד של השירות, לחשיבות ההכרה בנפגעי הנפש, ולגבולות שבין זכות הציבור לדעת לבין כבוד האדם.