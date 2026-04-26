מפקדי הבור בקרייה מדברים: כך צה"ל נערך לחזרה ללחימה באיראן

הם חיים מתחת לפני הקרקע, רחוקים מהטלפונים ומאור הזרקורים. שורת המפקדים שמתייצבת מול המצלמה לא רגילה לדבר, אך כעת הם חושפים טפח מהעולם הסטרילי שבו מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר. כאן, בבור המבצעים של אגף המבצעים, נרקמת בכל רגע המציאות הביטחונית של מדינת ישראל.

"הצד השני מודע היטב לנזק", הם מבהירים. חודש וחצי אחרי חיסולו של עלי חמינאי, התמונה מתבהרת: סדקים עמוקים נפערים בין ההנהגה האיראנית לזרועות הביטחון שלה. למרות שיגורי הטילים, בצה"ל מסמנים הישגים דרמטיים בזמן קצר. היכולת של המשטר לייצר ולהשתקם נפגעה מהיסוד, והחסינות על אדמת איראן התנפצה סופית.

יחד עם זאת, המערכה רחוקה מסיום. מבצע "שאגת הארי" אומנם נמצא כעת בהפוגה, אך המפקדים מדגישים: הכוננות היא ערך עליון. לקחי ה-7 באוקטובר הופנמו, והתכנון הרב-זירתי נמשך בקפידה. המטרה היא להבטיח שקט בגבולות בזמן שהעיניים נשארות נשואות עמוק לעבר טהרן, עם מוכנות לכל תרחיש שיתפרץ.

היעד הסופי ברור: הסרת האיום מעל ישראל. בין אם מדובר באתרי ייצור או במחסני טילים, צה"ל ערוך להכות שוב. "אנחנו דרוכים תמיד, בכל זירה וגזרה", מסכמים המפקדים. המשא ומתן אולי מתנהל ברקע, אך פקודות האש כבר כתובות ומוכנות במגירה - מחכות לרגע שבו יוחלט להמשיך בשאגה.