מצרר בודד - 14 מוקדי נפילה: סכנת הטיל המתפזר

טיל המצרר האיראני ששוגר היום (שני) למרכז הארץ התפזר לפחות ל-14 מוקדי נפילה של תתי חימושים. חלק מן הנפילות היו בשטחים פתוחים - אבל מרביתן פגעו במבנים, בכבישים ובחניונים.

שישה מוקדים אותרו בחולון, שניים בבת ים, וחמש זירות נוספות נרשמו באזור מסובים, לצד הזירה המרכזית ביהוד. התוצאה קשה: הרוג ושני פצועים באורח קשה, כאשר איש מהם לא שהה במרחב מוגן בעת הפגיעה.

i24NEWS

תרחיש דומה אירע אמש גם בראשון לציון, שם טיל מצרר בודד הוביל לשבע זירות פגיעה שונות. באירוע זה נפצעה באורח קל אישה ששהתה ברחוב בזמן האזעקה.

הפצצות האלו מורכבות בראש הקרב של הטיל, וכשהוא מגיע לנקודה מסוימת באוויר הן מתפזרות למרחב, נוחתות ומתפוצצות, ברדיוס של כמה קילומטרים.