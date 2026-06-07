שנתיים למבצע ארנון: תיעודים חדשים נחשפים מרגעי הפריצה והחילוץ

במלאת שנתיים למבצע החילוץ ההרואי, המשטרה מפרסמת תיעודים חדשים ומחזירה אותנו אל אותן דקות גורליות שבהן חולצו ארבעת החטופים: נועה ארגמני, שלומי זיו, אלמוג מאיר ג'אן ואנדריי קוזלוב, במבצע שהפך לאחד הנועזים בתולדות המדינה ושונה שמו ל"מבצע ארנון" על שמו של גיבור ישראל רפ"ק ארנון זמורה ז"ל שנפל בקרב.

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בתיעודים ובשחזורים המרתקים שנחשפים, מתארים מפקדי הכוחות את הדיוק המודיעיני הקיצוני ואת התכנון הקפדני של המבצע המקביל שזכה תחילה לשם "זרעי קיץ". סנ"צ ג', מפקד כוח הימ"מ שפרץ לאיתור של נועה ארגמני, משחזר את הרגע שבו הכל השתנה תוך שניות בודדות: "ידענו שמהרגע שנרד למעשה ניגע במבנה, תתחיל לחימה משמעותית. מיד נפתחה אש... הגענו לכיוון החטופים תוך חצי דקה".

ר', מפקד כוח השב"כ, מוסיף על כובד המשקל המודיעיני: "הבנו שכל פרט וכל דיוק חשוב ברמה שזה עלול להשפיע על ביטחון החטופים וכמובן על גורל המבצע".

לצד השמחה העצומה על החזרת החיים, המבצע גבה מחיר כבד מנשוא עם נפילתו של מפקד הצוות ארנון זמורה ז"ל, שנפגע אנושות במהלך הלחימה. "ארנון נפל תוך כדי פריצה... כשהמרחק בין הנפילה שלו לחטופים היה אולי מטר, מטר וחצי", מספר סנ"צ ג' בכאב ומשרטט את דמותו של הלוחם המוערך שמשפחתו תישא את הגעגוע לעד.

נצ"מ א', מפקד כוח ימ"מ נוסף, מדגיש את המורשת שהותיר אחריו: "המשמעות של להחזיר חיים היא בעיניי הרבה יותר גבוהה... אין לנו דרך אחרת אלא להמשיך את דרכם של הנופלים".