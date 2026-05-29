הפסקת אש? לא בצפון: הצצה מיוחדת לסוללה העסוקה ביותר של כיפת ברזל

בזמן שביתר חלקי הארץ מנסים לשדר חזרה לשגרה ומדברים על הבנות, בגבול הצפון המציאות נראית אחרת לחלוטין. עבור לוחמי סוללת כיפת ברזל המוצבת בקו העימות, המושג "הפסקת אש" פשוט אינו קיים. "המציאות שלנו כלוחמים לא השתנתה. אנחנו חווים אירועים מדי יום ומבחינתנו אנחנו בלחימה לכל דבר", הם מספרים.

אחד האתגרים המרכזיים שמלווים את הלוחמים בתקופה האחרונה הוא איום רחפני הנפץ והכטב"מים של חיזבאללה. המערכת נאלצת להתפתח ולהתאים את עצמה בקצב מהיר כדי להצליח ליירט את המטרות הקטנות הללו. בניגוד למה שרבים חושבים, המערכת אינה פועלת באופן אוטומטי, ויד אדם מעורבת בכל סיטואציה ואירוע.

הלוחמים מדגישים כי אין 100% הצלחה וכי לעיתים ישנם פספוסים, אך המפתח הוא לשמור על קור רוח ולהישאר מפוקסים לקראת המטרה הבאה שמגיעה מיד לאחר מכן. בסוללה לא מתרגשים גם מהתיעודים שמפיץ חיזבאללה, בהם נראו רחפנים פוגעים לכאורה במשגרים, ומבהירים: "האויב מנסה לתעתע ולהשפיע, אבל יכולת התמודדות וחוסר בטילים לא יהיה לנו".

בתוך החמ"ל והסוללה, האחריות הכבדה מתערבבת לא פעם ברגשות אישיים עמוקים. חלק מהחיילים והטכנאים, שאחראים על החלפת הטילים בזמן הקצר ביותר תחת אש, הם תושבי האזור בעצמם. סמל ראשון א', לוחמת בסוללה שמתגוררת באחד הקיבוצים הסמוכים, חווה את המערכה ממש מפתח ביתה: "אני לוקחת את זה איתי הביתה כי אין לי ברירה, מהחלון של החדר שלי אני רואה את השיגורים מהמשגר הזה".

הקשר האישי מגיע לשיאו כשהלוחמים מבינים שהטילים שהם מתחזקים ומיירטים איתם מגינים ישירות על בתיהם ועל חבריהם. עבור א', שבן זוגה שירת תקופה ארוכה כלוחם צנחנים בתוך שטח לבנון באזורים שעליהם היא מגינה, המשימה מקבלת משמעות כפולה. "אין משהו שמשתווה לתחושה שנתת מענה והצלת משפחה או יחידה בשטח. כשיש משגרים תקינים והצוות מטפל בהם - הלב שקט", היא מסכמת. ומה יקרה אם יידרשו לשנות משימה? הלוחמים חותמים בנחישות: "אנחנו ניכנס איפה שנצטרך, נגן וניקח את המשימה".