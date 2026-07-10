חשיפת i24NEWS: הפרשן והמגיש בערוץ 14, יעקב ברדוגו, סיפר ברדיו "גלי ישראל" כי הוא הגיע למטה השב"כ ונפגש עם ראש השב"כ דוד זיני, על מנת לקדם חקירה נגד "חדשות 12" בעניין ביטחון מידע. ל-i24NEWS נודע כי בפגישה נכח איש שב"כ נוסף מתוקף תפקידו, כאשר אותו איש שב"כ הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14.

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מפאת האיסור החוקי על פרסום זהות עובדי שב"כ, לא ניתן לפרט מעבר לכך. השב"כ בחר שלא להגיב לחשיפה.

אתמול פורסם ב"הארץ" כי ראש השב"כ זיני פנה בימים האחרונים למשרד המשפטים בבקשה לקבל את אישורה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לחקור הדלפה לכאורה ל"חדשות 12" בנוגע למועד שבו תכננה ישראל לפתוח במלחמה מול איראן.

לפי הפרסום, פנייה זו של ראש השב"כ הגיעה בעקבות לחצים כבדים מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרים נוספים, ולאחר שאיש התקשורת מערוץ 14, יעקב ברדוגו, דרש לחקור את דבר ההדלפה כביכול לערוץ המתחרה. גורם ביטחוני ציין ל"הארץ" כי הפנייה של השב"כ לקבלת אישור לחקירה נעשתה לאחר ששרים בממשלה תקפו את ראש השירות באחת מישיבות הקבינט המדיני-ביטחוני.

תגובת שב"כ לפרסום: "מבלי לאשר נכונות פרסום כזה או אחר, יובהר כי חקירות דלף סוד נפתחות בהתאם לסמכות והחלטה של ראש השב"כ, רק לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי בשירות ומתוקף אחריות השב"כ בחוק למניעת דלף סוד מליבת מערכת הביטחון. כל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש השב"כ לטובת מימוש ייעוד השירות, לשיח המתקיים עם גורם כזה או אחר, משולל כל ייסוד. החלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה ע"י ראש השב"כ הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד יצויין כי ראש השב"כ מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים כלי תקשורת שונים ומגוונים. חשוב לציין כי מטרת חקירת הדלף היא לסתום את הפרצה במערכת הביטחון".