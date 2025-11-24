לקראת עימות נוסף מול הרמטכ"ל: כ"ץ הטיל על מבקר מערכת הביטחון לבחון את דו"ח ועדת תורג'מן

לקראת עימות נוסף עם הרמטכ"ל: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (שני) כי הטיל על מבקר מערכת הביטחון לבדוק את דוח ועדת תורג'מן, כשבועיים לאחר שקיבל אותו לידיו. בהודעת השר נמסר כי לאחר שקיבל לידיו את מסקנות הוועדה שבדקה את כשלי הצבא ב-7 באוקטובר , ישנן מספר סוגיות נוספות לבדיקה.

בין היתר, תיבדק שאלת הצורך בתחקירים נוספים בתחומים אותם צה"ל לא תיחקר בעבר ושאליהם גם ועדת תורג'מן לא התייחסה בשל בחינתה תחקירים קיימים בלבד - לרבות מסמך חומת יריחו - והשלמת תחקירים אותם צבעה הוועדה בצבע אדום וקבעה שלא נעשו באופן ראוי ומעמיק.

עוד נכתב כי המבקר יתבקש לגבש המלצה לקריטריונים שוויוניים ביחס למסקנות אישיות. "המסקנות יוגשו לי בתוך 30 ימים - וזאת על מנת שאוכל לגבש בהקדם את עמדתי בנושא מינויי הבכירים בצה"ל הנתונים לתחום סמכותי לאור אירועי ה-7 באוקטובר. עמדתי ביחס למניעת קידום של מי ששירת בפיקוד הדרום ב-7 באוקטובר שרירה וקיימת", ציין כ"ץ, שקיבל את ההחלטה לאחר השיחות שקיים אמש הרמטכ"ל עם הקצינים הבכירים.

בסיום דבריו, הזכיר את סוגיית מינוי הנספח הצבאי לוושינגטון, שמעוררת חילוקי דעות בינו לבין הרמטכ"ל - ואמר: "היא אינה קשורה כלל לנושא, ולא מהווה עילה לעיכוב מינוי כלשהו בצה"ל".

נזכיר ששר הביטחון קיבל לידיו את מסקנות ועדת תורג'מן כבר לפני כשבועיים. עוד בטרם הוצג הדו"ח לציבור. ההחלטה של השר מגיעה אחרי שורת השיחות שקיים הרמטכ"ל אתמול עם שורת בכירים בצה"ל שאחראים על מחדל השבעה באוקטובר על פי דו"ח הוועדת תורג'מן, ואף הדיח את חלקם מצה"ל, בינם קצין המודיעין של אוגדת עזה סא"ל א'.

בתוך כך, יוסי יהושוע הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, YNET ו-i24NEWS פרסם לראשונה כי החלטתו של הרמטכ"ל זמיר בנוגע לראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר - התקבלה בניגוד לעמדה שהוצגה בדו"ח ועדת תורג'מן. עוד נודע, כי זמיר הגדיר את החלפת ראש אמ"ן בעת הזו "חוסר אחריות גדול מאוד" והדגיש: "לא יכולתי לעשות זאת".

מנגד, האלוף במיל' תורג'מן התעקש שלא ניתן לאפשר לבינדר להשלים את כהונתו, על אף שהסכים כי אכן יש אתגרים רבים. תורג'מן הזכיר שלא באמת ננקטו נגד בינדר מסקנות אישיות למרות אחריותו למחדל.