פיצוצים נשמעו הלילה (בין שלישי לרביעי) במספר ערי נמל בדרום איראן, כך דווח בתקשורת האיראנית. לאחר מכך פיקוד מרכז האמריקני (סנטקום) אישר כי צבא ארצות הברית תקף מספר מטרות באיראן, זאת בתגובה לתקיפת מספר כלי שיט אזרחיים ששטו במצר הורמוז מוקדם יותר. קודם לכן ארצות הברית הודיעה כי היא מבטלת את ההקלות בסנקציות על הנפט האיראני שהוסכמו במסגרת מזכר ההבנות, בעקבות התקיפות האיראניות במצר הורמוז.

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