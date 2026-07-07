בתגובה על תקיפת כלי השיט במצר הורמוז: ארה"ב תוקפת באיראן
בתקשורת האיראנית מדווחים כי בעקבות הפיצוצים שנשמעו בערי הנמל במפרץ הפרסי הופעלו מערכות הגנה אווירית • משרד החוץ האיראני: "מחזיקים בממשל האמריקני כאחראי להשלכות על הפרת מזכר ההבנות"
פיצוצים נשמעו הלילה (בין שלישי לרביעי) במספר ערי נמל בדרום איראן, כך דווח בתקשורת האיראנית. לאחר מכך פיקוד מרכז האמריקני (סנטקום) אישר כי צבא ארצות הברית תקף מספר מטרות באיראן, זאת בתגובה לתקיפת מספר כלי שיט אזרחיים ששטו במצר הורמוז מוקדם יותר. קודם לכן ארצות הברית הודיעה כי היא מבטלת את ההקלות בסנקציות על הנפט האיראני שהוסכמו במסגרת מזכר ההבנות, בעקבות התקיפות האיראניות במצר הורמוז.
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משרד החוץ האיראני מגיב לתקיפות האמריקניות: "מחזיקים בממשל האמריקני כאחראי להשלכות על הפרת מזכר ההבנות של איסלאמאבאד" (ברק בטש)
סנטקום: "התחלנו לבצע סדרה של תקיפות עוצמתיות נגד איראן, במטרה להסב לה מחיר כבד על כך שתקפה כלי שיט מסחריים המאוישים בידי אזרחים חפים מפשע, אשר שטו בנתיב שיט בינלאומי. התקיפות האמריקניות הן תגובה למתקפות האיראניות נגד שלוש ספינות מסחריות שעברו במצרי הורמוז. התוקפנות שהפגינה איראן הייתה בלתי מוצדקת, מסוכנת, ומהווה הפרה ברורה של הפסקת האש" (ברק בטש)
דיווחים באיראן על פיצוצים באזור עיר הנמל סיריכ שבדרום המדינה, מערכות הגנה אווירית הופעלו גם בעיר הנמל בנדר עבאס (ברק בטש)