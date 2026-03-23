אחרי שעות של שקט - הירי מאיראן מתחדש; נפילות במפרץ חיפה | עדכונים שוטפים
אזעקות הופעלו בנהריה והסביבה בשל חדירת כלי טיס עוין מלבנון • לאחר ירי הטילים לדרום - שיגורים מאיראן לאזור הצפון, פגיעה במבנה בעיר נשר • משרד ההגנה הסעודי מדווח על יירוט ארבעה כטב"מים במזרח המדינה
היום ה-25 למבצע "שאגת הארי": אזעקות הופעלו בנהריה והסביבה בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים על תקיפות של חיל האוויר במחוז מרג'עיון בדרום המדינה. משרד ההגנה הסעודי מדווח שיורטו ארבעה כטב"מים במזרח המדינה.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
אזעקות בגליל העליון בעקבות ירי מלבנון
פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים
מד"א: לא דווח על נפגעים במטח האחרון לשפלה והדרום (טל סבג)
בוצע שיגור מלבנון לשטח פתוח בעמק החולה, לא הופעלו אזעקות על פי מדיניות (ינון שלום יתח)
בעקבות ההתרעות על הירי לשפלה והדרום: הופסק הדיון במליאת הכנסת על החוק להרחבת סמכות בתי הדין הרבניים (עמיאל ירחי)
גם בירי מאיראן לדרום נעשה שימוש בטיל עם ראש מתפצל (טל סבג)
אזעקות בדרום ובשפלה בעקבות שיגור מאיראן
זוהו שיגורים מאיראן - צפויות אזעקות באזור המרכז, ירושלים והדרום
מד"א: דיווח על פגיעות במבנים במפרץ חיפה, שני נפגעי חרדה (אוריה קשת, שני ויצמן)
הירי מאיראן לצפון: טיל עם ראש מתפצל (אוריה קשת)
אזעקות ברחבי הצפון בעקבות שיגור מאיראן
זוהו שיגורים מאיראן - צפויות אזעקות באזור הצפון
הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי כוח המארינס המונה 2,500 חיילים שנשלח למזרח התיכון, צפוי להגיע ביום שישי הקרוב (ברק בטש)
הסתיים אירוע חדירת הכטב"ם בגליל המערבי