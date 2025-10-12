נתניהו למשפחות חטופים ביולי האחרון: "נשיב גם את אלי כהן"

יותר מ-60 שנה לאחר הוצאתו להורג: העיתון הסעודי אל חדת' דיווח כי שרידיו של המרגל הישראלי אלי כהן עשויים להגיע בקרוב לישראל. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי הקלטה של שיחה שערך ראש הממשלה בנימין נתניהו עם משפחות חטופים במהלך ביקורו בארצות הברית ביולי האחרון, ובמהלכה התייחס לנושא.

"אנחנו עובדים להשיב אנשים שאיבדנו בקרבות לפני 40 שנה והחזרנו אותם. את אלי כהן שכלאו אותו בדמשק גם אותו נשיב אבל אני לא מתכוון לחכות 40 שנה", אמר נתניהו ביולי האחרון.

כזכור, לאורך השנים נעשו ניסיונות לחלץ את שרידיו, בין היתר תחת משטרו של נשיא סוריה לשעבר בשאר אל אסד, שנפל בדצמבר האחרון.

