עידן חדש החל היום (שלישי) בחיל האוויר הישראלי, עם כניסתו הרשמית לתפקיד של אלוף עומר טישלר, וסיום כהונתו של אלוף תומר בר, שמסיים גם את שירותו בצה"ל אחרי 39 שנים. טישלר נכנס לתפקיד בעיצומה של מתיחות נפיצה שעלולה להצית מחדש את הלחימה באיראן.

מינויו של טישלר לתפקיד מפקד חיל האוויר אושר על שר הביטחון בדצמבר 2025. בתפקידו האחרון שימש כראש להק המטה של החיל, בו היה שותף מלא בתכנון ובביצוע שני המבצעים האחרונים באיראן - "עם כלביא" ו"שאגת הארי". לפני כן שימש טישלר כמפקד בסיס נבטים וכראש להק מבצעי אוויר.

טישלר אמר בטקס: "ביראת כבוד, ומתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה, אני מקבל היום את הפיקוד, על חיל האוויר והחלל -הישראלי - זרוע אסטרטגית המהווה נדבך מרכזי בביטחון הלאומי. יחד, בשותפות עם כלל הזרועות והפיקודים בצה"ל - נושאים באחריות לביטחון ישראל. האחריות הזו מקבלת משנה תוקף, אחרי מעל שנתיים וחצי של מלחמה - בשבע זירות. מלחמה שהחלה ביום השחור של השבעה באוקטובר, בכישלון צבאי צורב, ביום בו לא עמדנו בייעודינו, במשימתנו, בהגנה על אזרחי מדינת ישראל".

בנוסף התייחס מפקד חיל האוויר הנכנס למערכה באיראן, ולמתיחות הגוברת באזור: "לפני שבועות בודדים המראנו כנף לכנף עם שותפינו האמריקנים, להשגת עליונות אווירית, להשמדה רחבה של היכולות הצבאיות, ולסיכול ראשי המשטר בלב טהרן. גם ברגעים אלה אנחנו באוויר, משולבים, יחד עם הלוחמים בלבנון, תוקפים את חיזבאללה, ופועלים להסרת כל איום מיישובי הצפון. אנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן, ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה, במידה ונידרש לכך".

המפקד היוצא, אלוף תומר בר, מסיים את התפקיד לאחר ארבע שנים רצופות אירועים משמעותיים בהיסטוריה של החיל ושל מדינת ישראל, בהם נאלץ החיל להתמודד מול שבע חזיתות. חיל האוויר תחתיו השתתף בלחימה במלחמת "חרבות ברזל" ברצועת עזה, מבצע "חיצי הצפון" בלבנון, תקף מספר פעמים בתימן, ושבר שיאים בשני המבצעים באיראן.

בנאומו בטקס התייחס בר על תפקוד חיל האוויר במהלך ה-7 באוקטובר: "זה היה האסון הגדול ביותר שחווינו מאז השואה. אשא עימי לעד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי, ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. אני מעביר היום חיל שמיישם את כלל לקחי השבעה באוקטובר, חיל המבקש לשאת באחריות על הגנת הגבולות - לעצב תפישה ולממשה, כתף אל כתף עם האוגדות המרחביות".

"ברור לכל, כי התמונה השלמה תתברר רק אחר עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות שישלמו את היקר מכל, לאמון שבין האזרח לצה"ל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו", אמר בר.

הרמטכ"ל התייחס בנאומו בטקס לשתי הטייסות החדשות שנרכשו לאחרונה: "השבוע אושר, בהחלטה היסטורית, רכש של עוד שתי טייסות קרב. רכש זה מתווסף להצטיידות חסרת תקדים בטייסת קרב נוספת, שכבר אושרה ולהגעתם הצפויה של מסוקים, כטמ"מים ומתדלקים. בניין הכוח של זרוע האוויר והחלל הוא למעשה בניין הכוח של צה"ל ומדינת ישראל כולה. את יכולתכם להביא את הכלים המופלאים הללו אל מעבר לכל דמיון כבר הוכחתם ועתה נותר להמשיך בדרך ולכבּוֹש שיאים חדשים".

כמו כן התייחס הרמטכ"ל למתיחות הגוברת מול איראן: "צה"ל, על כל מערכיו, משמר כוננות גבוהה. אנחנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, ומוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה כנגד ישראל".