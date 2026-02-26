ראש השב"כ: "ברור וידוע שלא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר"

ראש השב"כ דוד זיני אמר היום התייחס היום (חמישי) לתחקיר השירות לטבח 7 באוקטובר, ואמר בהתייחסות לקונספירציות כי "ברור וידוע שלא הייתה 'בגידה' או 'שיתוף פעולה', הן מצד השב"כ או מי מאנשי מערכת הביטחון".

זיני הוסיף: "לצערינו כשלנו כישלון מקצועי חמור ועלינו לעמול יום יום שעה שעה על מנת לתקן ולהטמיע את כלל הלקחים ולהשלים את שנותר לתחקר". "אנחנו שליחי ציבור המשרתים את הציבור בשליחות ביטחוני. לזהות, לאתר ולסכל מבעוד מועד", אמר ראש השב"כ.

ראש השב"כ, ללא התייחסות לפרשת ההברחות לעזה בו מואשם אחיו, סיכם את דבריו: "מתפלל יום יום להיות ראוי למשימה, תודה רבה על מה שאתם ולמשפחות שלכם". זיני, נפרד מסגנו היוצא, ש': "אתה הובלת את השירות בתקופה אינטנסיבית, גם כראש וכסגן, במלוא העוצמה והמשמעות תוך כדי מלחמה. הסכמת לחזור לכיסא הזה כדי להחזיר את השירות למסילה, להכניס את השירות לתוכנית עבודה ואותי לתפקיד. זה לא מובן מאליו".

ברקע פרשת ההברחות לעזה, גיבה לאחרונה ראש הממשלה נתניהו את ראש השב"כ זיני. "אני רוצה מראש לומר לכם שיש לי אמון מלא בארגון, אמון מלא במפקד שלו. מפקד עתיר זכויות, יוזם, הנה מילה חשובה - תחבולן, משנה מציאות. כי המציאות כל הזמן משתנה מולנו, ואנחנו חייבים לזוז מולה", אמר.

בתגובה לדברים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר: "אמירה חשובה ומתבקשת של ראש השב״כ. ידע כל אזרח ישראלי שהיה כשל נורא, אך לא היתה בגידה מבפנים. כל מי שממשיך להפיץ את עלילות הדם נגד צה״ל והשב״כ פוגע בכוונה תחילה בביטחון ישראל. השתיקה המבישה של נתניהו ושריו מתדלקת את תיאוריות הבגידה המכוערות שקורעות את עם ישראל מבפנים".