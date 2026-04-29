במערכת הביטחון עוקבים בדאגה אחר תופעה מתרחבת ביהודה ושומרון: הקמתן של עשרות "ועדות שמירה עממיות" - מיליציות המורכבות מצעירים פלסטינים. קבוצות אלו נוהגות להגיע לנקודות חיכוך בסביבת הכפרים ובשטחי המרעה במטרה המוצהרת "להבריח את הציונים" ו"לשמור על הכפרים". הקבוצות פועלות במימון של הרשויות המקומיות, ועל פי פרסומים ברשתות החברתיות, במרכזן עומד ניסיון "להראות מי בעל הבית" אל מול פשיעה לאומנית.

התארגנויות אלו, המכונות "לוג'אן חיראסה" (ועדות הגנה), פועלות בידיעת הרשות הפלסטינית ומתבססות על רעיון המוכר ממקרי קצה בעבר - כמו ברצח משפחת דוואבשה. בעוד שבעבר הועדות נסגרו בהוראת ישראל או הרשות, כיום הן מפגינות נוכחות ומתנהלות בעיקר דרך רשת הטלגרם.

אף על פי שתפקידן הרשמי הוא לדווח למנגנוני הביטחון הפלסטיניים על אירועי חיכוך כדי שאלו יזעיקו את צה"ל, בפועל היו חבריהן מעורבים בעשרות תקריות אלימות בשבועות האחרונים, חלקן תוך שימוש בנשק קר, בדגש על אזורי בנימין, עציון והשומרון.

מערכת הביטחון מוטרדת מאוד מהמגמה החדשה, המוגדרת כ"מדרון חלקלק" שעלול להוביל להיפוך קנים ולשימוש בנשק חם. לאחר תקופה של שקט יחסי בזירה הפלסטינית אל מול אירועי הפשיעה הלאומנית, מדובר בסימן המובהק הראשון להתחממות השטח שעשויה להוביל להסלמה רחבה. בצה"ל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, אך בשלב זה מתקשים למגר את התופעה בשטח.