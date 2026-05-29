פרסום ראשון: עריק שהגיע להגיש תלונה נעצר, המפכ"ל הורה על תחקור האירוע

אברך עריק שהגיע להגיש תלונה נגד שכניו בתחנת המשטרה היום (שישי) בקריית גת נעצר, המפכ"ל דני לוי הורה על תחקור האירוע.

בתוך כך, שני תלמידי ישיבות "בני עליה" שלא התייצבו בלשכות הגיוס נעצרו והועברו לכלא הצבאי. צפי להפגנות סוערות של הפלג הירושלמי בכל רחבי הארץ. עשרות מפגינים כבר הגיעו אל מחוץ לתחנת המשטרה בקריית גת ומנסים לפרוץ אליה.