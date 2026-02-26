פרסום ראשון: פרשה ביטחונית חדשה וחמורה במיוחד: איש שב"כ בכיר השתתף בהברחת סחורות לעזה תמורת סכומי עתק, כך חשף הבוקר (חמישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. באמתחתו נמצאו 6.5 מיליון שקלים.

כזכור, לאחרונה נחשפו מספר פרשיות הברחה חמורות לעזה. האחרונה שבהן, שאינה קשורה לפרשייה הנוכחית, נחשפה ב-i24NEWS בשבוע שעבר. לפיה, על פי החשד גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקנית בקריית גת, שמטפלת בענייני שיקום עזה, כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה.

החשד הנבדק במערכת הביטחון מצביע על שיתוף פעולה בין עבריינים ישראלים לגורמים זרים במפקדה האמריקנית, כשהמטרה היא הברחת סחורה תמורת כסף רב לכיסם של המבריחים.

לאחרונה גם הוגשו כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 אנשים בהברחת סחורה בשווי 3.9 מיליון שקלים. בפרשה הקודמת הוברחו לרצועה קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת וחלקי חילוף לרכב.

הנאשמים בפרשה הקודמת, שחלקם אנשי מילואים, פעלו באופן שיטתי ומתוחכם תוך ניצול נקודות תורפה במרחב המעברים והפעילות הצבאית באזור. ביניהם מעורב גם אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני.