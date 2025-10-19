ראש השב"כ נזף ברכז בארגון: "אין יותר הגדה המערבית"

פרסום ראשון: ראש השב"כ הנכנס דוד זיני קיים ישיבת היכרות עם רכזי הארגון, במהלכה נזף באחד מהם, בשל ביטוי בו השתמש, כך פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג.

כאמור, במהלך הישיבה, אחד הרכזים הסביר על אחד האמצעים שהשב"כ משתמש בו "בגדה" כלשונו. זיני הבהיר לו בתגובה שמהיום הטרמינולוגיה בשב"כ משתנה. מה זה "גדה"? מעכשיו אתם מוחקים את הביטוי הזה מהלקסיקון שלכם - יש רק יהודה ושומרון.

לדברי רכזים שנכחו בישיבה, נראה שהמסר הסימבולי היה: "אל תצפו שאמשיך את הקו של קודמיי".

מהשב"כ נמסר "לא נתייחס".