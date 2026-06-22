ראש המועצה האזורית חבל אילות, חנן גינת, התייחס היום (שני) לדבריו של ראש השב"כ, דוד זיני, כפי שפורסמו ב"הארץ", שלפיהם יש להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של פלישה "נוסח שבעה באוקטובר" לעיר אילת. "האמירות של ראש השב"כ אינן מפתיעות אותנו", אמר.

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ראש המועצה הבהיר: "אנחנו מתריעים על הדברים האלה מאז שבעה באוקטובר. ברור לנו שמרחב הגבול המזרחי הוא הרגיש ביותר במדינה נכון להיום. כבר היום הגבול עם ירדן בערבה הדרומית משמש ציר להברחות פליליות בלתי פוסקות של אמל"ח, של סמים ושל שב"חים. החשש שלנו הוא שהציר הפלילי יהפוך לציר שדרכו חוליות טרור ינסו לחדור לישראל ולפגוע ביישובינו".

לסיום אמר גינת: "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא והדוק עם היחידות המרחביות הפועלות בגזרתנו ומודים ללוחמות והלוחמים השומרים עלינו. עם זאת, אנחנו קוראים למדינת ישראל להסיט משאבים לגבול המזרחי בערבה הדרומית, לחזק את מחלקות ההגנה ביישובים ולהבין את האתגר הביטחוני הגדול שבפנינו".

על פי הדיווח שפורסם מוקדם יותר היום, זיני רואה בעיר אילת נקודת תורפה ביטחונית בעיקר בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד, והוא הזהיר מפני אפשרות של פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן. לפי הדיווח, הוא סבור כי יש להביא בחשבון גם אפשרות של חדירה מכיוון הגבול הימי.