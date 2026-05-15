"מסתכלת לשכול בלבן של העין": גלית שכלה את בנה - ואישרה לבנה השני להיכנס ללבנון

גלית ולדמן, שהפכה לאחד מסמלי הגבורה והחוסן של מלחמת "חרבות ברזל", אמרה היום (שישי) בריאיון מיוחד כי אישרה לבנה הנוסף להיכנס לפעילות מבצעית בלבנון.

ולדמן, ששכלה את בנה הבכור רס"ן אריאל בן משה בקרבות הבלימה ברצועת עזה, ממשיכה להוביל קו פומבי תקיף שבוחר באור ובחוסן על פני שבירה ובכי.

ההצהרה הזו מגיעה במסגרת הפרויקט "בארץ הגיבורים" של העיתונאי שמעון אלקבץ, שמביא את סיפורה של האם שמסתכלת לשכול בלבן של העין.

ולדמן זכתה להכרה ציבורית נרחבת מיד לאחר אסון 7 באוקטובר, כאשר הכריזה בפומבי כי היא מסרבת להישבר או להציג עמדה מוחלשת בפני האויב, ובכך הפכה בעל כורחה לדמות מופת של אצילות אנושית עבור ישראלים רבים.