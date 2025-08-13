כ"ץ נגד הרמטכ"ל: "אחרי 7/10 אין יותר צבא בלי פיקוח"; בן גביר: "יש לפטר את זמיר"

מומלצים -

סערת המינויים בצמרת הצבא נמשכת: שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר (רביעי) הודעה בה תקף שוב את הרמטכ"ל אייל זמיר: "אחרי אירועי ה-7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח. כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל - ולהם בלבד - אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים".

"בהתאם לחוק, אני הממונה על אישור המינויים מדרגת אל"מ ומעלה, והרמטכ"ל הוא בגדר הממליץ על האפשרויות השונות - ולכן גובש נוהל של התייעצות מוקדמת בין שר הביטחון לרמטכ"ל, נוהל שאותו צריך לבצע באופן מסודר ובדיונים מוקדמים כפי שהיה מרגע כניסתי לתפקיד שר הביטחון".

"אני גאה באיכות המינויים שאישרתי ובשדרת הפיקוד של צה"ל המתחדש במציאות שלאחר ה-7 באוקטובר, ומתכוון להמשיך באותה הדרך - מתוך שיקול דעת ענייני ומקצועי בלבד. הניסיון לשנות כעת נהלים בהם עבדנו, אולי בעצת חבר יועצים אנטי-ממשלתיים הבוחשים בקלחת, ולהחליפם בניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות - לא יצלח".

"יש להצטער על הפגיעה המיותרת בקציני צה"ל, שרבים מהם גיבורים שמסרו עצמם למען ביטחון ישראל, ושהתנהלות זאת הביאה לפגיעה בהם. אני יודע לשבת עם צה"ל לדיוני עומק מבצעיים, לתת גיבוי חזק כאשר נדרש וגם לדרוש שינויים כאשר יש צורך. זהו תפקידי כשר הביטחון וכך עשיתי בכל תפקידיי בעבר".

"ולכל הלשעברים מותחי הביקורת ומטיפי המוסר - קצת צניעות לא תזיק. תקראו את התחקירים שפרסם צה"ל על מה שקרה בצה"ל במשך תקופות כהונתכם בתפקידי הפיקוד הבכירים - על קבלת החלטות מוטעית באשר לבניין הכוח, על היוהרה, העיוורון וההתנשאות, על היעדר פיקוח ועל עומק המחדל העצום שהיה - תקראו ותשפילו מבט", מסר שר הביטחון.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פנה לראש הממשלה: "כשרואים מיהם האנשים הקרובים לרמטכ"ל, מובן מדוע הוא עומד על רגליו האחוריות נגד התוכנית שלנו לכיבוש עזה. מתברר כי הרמטכ"ל מוקף במובילי הקונספציה והכניעה ופועל על פי ערכיהם. אם הוא לא יודיע לאלתר כי הוא מחליף את הכוורת הפוליטית השמאל-קיצונית שלו - אני קורא לראש הממשלה להביא להחלפתו המיידית במועמד שחותר לניצחון ולא חותר יחד עם יועציו תחת הדרג המדיני".

ביום שני הודיע דובר צה"ל כי בדיון איוש בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט על שורה של מינויים חדשים בדרגי הפיקוד והמטה הבכירים בצה"ל. לאחר ההודעה על המינויים, משרד הביטחון יצא בהודעה חריגה: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם". זאת, על אף שבהודעת דובר צה"ל נכתב כי המינויים כפופים לאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ.

זמן קצר לאחר מכן - צה"ל הגיב להודעת משרד הביטחון: "מוקדם היום התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ"ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה. הדיון, שנקבע מראש ובהתאם לכללים, התמקד בקידום מפקדי חטיבות השדה שהובילו מאז פרוץ המלחמה בזירות הלחימה השונות.

הרמטכ"ל, הסמכות הבלעדית למינוי מפקדים בדרגת אלוף ומעלה, מקיים את הדיון בהשתתפות פורום מטכ"ל, ומחליט על המינויים, שייכתבו לאישור השר. המהלך נועד להבטיח חילופים מסודרים וברורים למפקדים ולמשפחותיהם, כחלק מהמשך ההיערכות המבצעית".

כאמור, ההתנצחות בין שני הגופים החלה לאחר שצה"ל הודיע על המינויים. בין המינויים הבולטים שהוכרז עליהם: תת-אלוף ברק חירם יעמוד בראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, תת-אלוף מני ליברטי יפקד על אוגדה 98 בפיקוד המרכז, ותת-אלוף יפתח נורקין יעמוד בראש אוגדה 36 בפיקוד הצפון. תת-אלוף מורן עומר מונה לראש חטיבת התכנון באגף התכנון, ותת-אלוף מנור ינאי לראש מטה זרוע היבשה.

כמו כן, מספר קצינים בדרגת אלוף-משנה יועלו לדרגת תת-אלוף עם כניסתם לתפקידים חדשים, בהם אלעד צורי (מפקד אוגדה 99), בני אהרון (מפקד אוגדה 146), לירון בטיטו (מפקד אוגדה 143) ואליאב אלבז (מפקד אוגדה 252). בנוסף, אל"מ יפעת יגר תמונה לראש חטיבת התכנון וכוח אדם באכ"א, ואל"מ דקלה אליהו לראש מטה דובר צה"ל.

בצה"ל ציינו כי המינויים משקפים תהליך איוש נרחב ומקיף, במטרה לחזק את מערכי הפיקוד והמטה לקראת האתגרים המבצעיים והאסטרטגיים העומדים בפני הצבא.