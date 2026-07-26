מתנחלים הציתו הבוקר (ראשון) שני מסגדים במוקדים שונים ביהודה ושומרון. המקרה הראשון התרחש בעיירה קוצרה הדרומית לשכם, ובמקביל דווח על הצתת מסגד נוסף בכפר כור, מדרום לטולכרם.

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מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל קפצו מוקדם יותר היום לפאתי הכפר קוצרה שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על הצתת מסגד. הכוחות סרקו אחר חשודים שנמלטו טרם הגעתם, זיהו את ההצתה וכתובות גרפיטי".

"בהמשך, שוטרי מחוז ש"י ייכנסו למרחב באבטחת כוחות צה״ל לאיסוף עדויות, ממצאים וראיות לטובת החקירה. כוחות הביטחון מגנים בתוקף אירועים מסוג זה, לרבות פגיעה במוסדות דת, וימשיכו לפעול בנחישות לשמירת הביטחון והסדר במרחב", מסר צה"ל.

ביום שישי האחרון רס"ן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, ובניהו מלט, חבר כיתת כוננות בן 32 מחוות גלעד, נהרגו בפיגוע ירי במהלך פעילות מבצעית בכפר תל הסמוך לשכם.

בניהו מלט ז"ל, בן 32 מחוות גלעד, שימש כחבר כיתת הכוננות ואחראי החקלאות של היישוב. הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנותיהם, תאיר וארץ. רס"ן יובל עזרא, תושב הרצליה בן 27 בנופלו, היה מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש (282) בחיל התותחנים.