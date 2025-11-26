כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב היקף בצפון השומרון

התפתחות דרמטית: כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב החלו לפעול הלילה (רביעי) במסגרת מבצע רחב היקף לסיכול טרור במרחב צפון השומרון. "צה"ל ושב"כ לא יאפשרו התבססות טרור במרחב, ופועלים באופן יזום לסיכולו", נמסר.

למעשה, מדובר באזור מחומש הכפרים כגון טובאס, טמון ומחנה הפליטים אל-פארה כאשר ייתכן שמדובר בסיכול טרור מתפתח. במקביל, לפי דיווחים פלסטינים נצפו מסוקים בשמי העיר. כמו כן, צפוי המבצע צפוי להיארך עד ל-48 שעות.

אמש פרסמנו את "הרשימה השחורה" של המבוקשים הבכירים ביותר שהעסיקה במשך תקופה ארוכה את אוגדת איו"ש, ושנסגרה עמם המעגל.

לצד סולטאן א-ג'אני, שחוסל על ידי יחידת דובדבן אתמול שהיה אחראי על הפיגוע באזור התעשייה בראון, היו ברשימה גם עבד א-שתייה, מבצע פיגוע הדריסה במחסום "חווה 6" בכניסה לשכם בו נהרגו שני לוחמים, ועבד אל-כרים צנובר, מניח המטענים באוטובוסים בבת ים. גם ראש התארגנות הטרור בג'נין, פעיל הג'יהאד האיסלאמי נור אל-ביטאווי, שהיה נחשב למבוקש מספר אחת חוסל.

בנוסף להם היה גם ואיל לחלוח, רוצחו של יונתן דויטש שנהרג בפיגוע הירי בצומת מחולה באוגוסט 2024, ונא'אל סמארה, מבצע פיגוע בברוכין בו נרצחה צאלה גז כשהייתה בדרכה לבית החולים ללדת את בנה, שנפטר כשבועיים לאחר שיולד. חברי החולייה שביצעו את הירי הקטלני בפונדוק, קטיבה א-שלבי, מוחמד נזאל ומוחמד זכראנה, היו גם הם ב"רשימה השחורה" - וחוסלו.