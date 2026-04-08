ענקי המדבר: הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של משימות התדלוק בדרך לאיראן

כשמטוסי הקרב של חיל האוויר ממריאים למשימות ארוכות טווח, מאחוריהם, הרחק מעין הציבור, פועלת "הזרוע הארוכה" שמאפשרת לכל זה לקרות: טייסת 120, "ענקי המדבר", המפעילה את מטוסי התדלוק "ראם" (בואינג 707) ודואגת להשאיר את מטוסי הקרב באוויר - רחוק ולמשך זמן.

הערב (רביעי) בכתבה ששודרה ב"מהדורה המרכזית", כתבת הדרום טל סבג הגיעה לבסיס "נבטים" ופגשה את הטייסים ואנשי הצוות שמסייעים להפוך את המכונה הזו לתחנת דלק מעופפת.

"אנחנו בעצם מבצעים התנגשות מבוקרת באוויר", מסביר סא"ל (במיל') א', נווט בטייסת. המשימה נשמעת כמעט בלתי אפשרית: בלב השמיים, במהירות של מאות קמ"ש, מוחדר צינור התדלוק אל פתח צר במטוס הקרב. המטרה היא לא רק להאריך את טווח הטיסה, אלא לאפשר למטוסי הקרב לשאת יותר חימוש. כל ליטר דלק שמסופק באוויר הוא פחות דלק שהמטוס צריך להמריא איתו, מה שמותיר מקום לעוד פצצות בדרך ליעד.

תכנון של שבועות - בשעות בודדות

קצב האירועים הנוכחי אינו משאיר מקום להסס. סרן ע', טייס ומתכנן בטייסת, מספר על השינוי הדרמטי: "תכנון שבשגרה סטנדרטית היה לוקח ימים או שבועות, אנחנו מצמצמים פה למספר שעות בודדות". המתח מורגש באוויר, והצוותים יודעים בדיוק מה עומד לפניהם. "הכמות של האש שמוטלת על האיראנים היא משהו חסר תקדים", הם אומרים, ומשווים את המערכה הנוכחית למבצעים קודמים בעוצמה גבוהה בהרבה.

חיים מקבילים: בין הקוקפיט לעריסה

מתחת למדים, הצוותים הם קודם כל אנשי משפחה. רס"ן נ', קצין טכני בטייסת, מספר על הדיסוננס הבלתי נתפס: "נולדה לי בת לפני ארבעה חודשים. חצי מהחיים שלה הייתי איתה, ובחצי השני אני פה". הוא מתאר את המעבר המהיר בין המשימה המבצעית לרגע שבו הוא חוזר הביתה והילד "קופץ ונתלה עליך".

לצדו פועל מה שמכונה בטייסת "דור הניצחון" - חיילים צעירים שהגיעו מהטירונות ישר לתוך הלהבות. רס"ר ו', קצינה טכנית, מספרת בגאווה על טכנאים שתוך חודש הוכשרו למשימות שבעבר לקחו חצי שנה. "יש לי ניצוצות בעיניים כשאני רואה אותם רצים בין המטוסים".

החלום על טיסות אזרחיות

למרות האחריות הכבדה, רגעי החסד בשמי המזרח התיכון לא נעלמים. בין תדלוק למשימה, כשאפשר לקחת אוויר, הצוותים מביטים בנוף הפסטורלי שמתחתיהם. כשנשאל סרן ע' אם הוא מקווה שבעתיד יוכל להטיס טיסות אזרחיות לאיראן, הוא עונה בחיוך: "הלוואי, אם יהיה אפשר - חלום גדול". עד אז, "ענקי המדבר" ימשיכו להבטיח שחיל האוויר יוכל להגיע לכל מקום, בכל זמן.