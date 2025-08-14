לאחר שנפגשו - הרמטכ"ל מתייחס לעימות עם כ"ץ: "נחוץ אמון ושיתוף פעולה בין הדרג המדיני לצבאי"

מומלצים -

הרמטכ"ל אייל זמיר נאם היום (חמישי) במעמד חילופי מפקד המכללות הצבאיות והתייחס לעימות שר הביטחון ישראל כ"ץ. "בכל תקופה, אך במיוחד בשעת מלחמה, הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי. אמון הדדי ושיתוף פעולה מלא הם המפתח להצלחה", אמר הרמטכ"ל.

"הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי רק בעוצמה הצבאית, אלא גם בלכידות הבין-מדרגית. רק כך נבטיח הכרעה - וגם את החוסן של המדינה ביום שאחרי. במרכזה של הלכידות - אמון. עם אמון, נולדת עוצמה. רק כשהם פועלים בהרמוניה אפשר ללכת בשורות, לשבור את האויב, לנצח ולהבטיח את עתיד המדינה", הוסיף.

"פעולותיו והישגיו של צה"ל מאז השבעה באוקטובר, ובפרט במסגרת מבצע "עם כלביא", יצרו שינויים משמעותיים במזרח התיכון. חלקם מבשרים על הזדמנויות, וחלקם מחייבים היערכות מוגברת", אמר הרמטכ"ל.

הוא עוד התייחס ללחימה ברצועת עזה: "בימים אלה צה"ל משלים את ההכנות לקראת העמקת הפעולה ההתקפית ברצועה, שתביא למיטוט יכולותיו של חמאס ברצועה - השלטוניות והצבאיות. המערכה תסתיים כאשר נבטיח את ביטחוננו ועתידנו. המלחמה המתנהלת בדרום היא מן המורכבות שידענו".

בתוך כך, כ"ץ קיים היום דיון עם הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, ראש אג"ת, מתפ"ש ומפקדים נוספים, בו הוצגו לו עקרונות התוכנית ליישום החלטת הקבינט להשתלטות על העיר עזה.

שר הביטחון מסר: "מדינת ישראל נחושה להכריע את החמאס בעזה, לשחרר את כל החטופים ולהביא לסיום המלחמה. צה"ל מגייס את כל הכוחות ונערך בעוצמה רבה ליישום החלטת הקבינט. נפעל כאגרוף אחד עד להשלמת המשימה".

אתמול פרסם כ"ץ פרסם הודעה בה תקף שוב את הרמטכ"ל אייל זמיר: "אחרי אירועי ה-7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח. כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל - ולהם בלבד - אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים".

ביום שני הודיע דובר צה"ל כי בדיון איוש בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט על שורה של מינויים חדשים בדרגי הפיקוד והמטה הבכירים בצה"ל. לאחר ההודעה על המינויים, משרד הביטחון יצא בהודעה חריגה: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם". זאת, על אף שבהודעת דובר צה"ל נכתב כי המינויים כפופים לאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ.

זמן קצר לאחר מכן - צה"ל הגיב להודעת משרד הביטחון: "מוקדם היום התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ"ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה. הדיון, שנקבע מראש ובהתאם לכללים, התמקד בקידום מפקדי חטיבות השדה שהובילו מאז פרוץ המלחמה בזירות הלחימה השונות.

הרמטכ"ל, הסמכות הבלעדית למינוי מפקדים בדרגת אלוף ומעלה, מקיים את הדיון בהשתתפות פורום מטכ"ל, ומחליט על המינויים, שייכתבו לאישור השר. המהלך נועד להבטיח חילופים מסודרים וברורים למפקדים ולמשפחותיהם, כחלק מהמשך ההיערכות המבצעית".

כאמור, ההתנצחות בין שני הגופים החלה לאחר שצה"ל הודיע על המינויים. בין המינויים הבולטים שהוכרז עליהם: תת-אלוף ברק חירם יעמוד בראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, תת-אלוף מני ליברטי יפקד על אוגדה 98 בפיקוד המרכז, ותת-אלוף יפתח נורקין יעמוד בראש אוגדה 36 בפיקוד הצפון. תת-אלוף מורן עומר מונה לראש חטיבת התכנון באגף התכנון, ותת-אלוף מנור ינאי לראש מטה זרוע היבשה.

כמו כן, מספר קצינים בדרגת אלוף-משנה יועלו לדרגת תת-אלוף עם כניסתם לתפקידים חדשים, בהם אלעד צורי (מפקד אוגדה 99), בני אהרון (מפקד אוגדה 146), לירון בטיטו (מפקד אוגדה 143) ואליאב אלבז (מפקד אוגדה 252). בנוסף, אל"מ יפעת יגר תמונה לראש חטיבת התכנון וכוח אדם באכ"א, ואל"מ דקלה אליהו לראש מטה דובר צה"ל.

בצה"ל ציינו כי המינויים משקפים תהליך איוש נרחב ומקיף, במטרה לחזק את מערכי הפיקוד והמטה לקראת האתגרים המבצעיים והאסטרטגיים העומדים בפני הצבא.