דיווח: באיראן חוששים מהתחדשות המחאות בימים הקרובים; צה"ל תקף יותר מ-20 תשתיות חיזבאללה בבקעא ובדרום לבנון | עדכונים שוטפים
באיראן חוששים מפני תסיסה פוטנציאלית בקרב האוכלוסייה האזרחית בימים הקרובים, כך מסרו מקורות לאיראן אינטרנשיונל • לראשונה במהלך הפסקת האש: צה"ל תקף בבקאע שבצפון לבנון - לאחר הפרות חוזרות של חיזבאללה
דיווח ב'איראן אינטרנשיונל': המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התכנסה מחשש להתחדשות המחאות על רקע משבר כלכלי חריף במדינה, שהוחמר לאחר המערכה מול ישראל וארצות הברית. גורמים רשמיים סבורים כי המצוקה הכלכלית המחריפה, המונעת מעליית מחירים, אבטלה ונזק לתעשיות מפתח כמו פטרוכימיה ופלדה - עלולה להצית מחדש את ההפגנות.
שש מכליות עם כ-10.5 מיליון חביות נפט איראני נאלצו לחזור על עקבותיהן לאיראן עקב המצור האמריקני בימים האחרונים, אך שתי מכליות שנשאו כארבעה מיליון חביות הצליחו לחצות את המצור ב-24 באפריל בדרכן לאסיה, על פי נתוני מעקב ספינות. כוחות אמריקאים הסיטו ספינות הקשורות לאיראן מזרחה עד למצרי מלאקה, לפי דיווח של רויטרס (רון צור)
דיווח בערוץ האופוזיציה 'איראן אינטרנשיונל': המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן התכנסה לדיון חירום בחשש מהתחדשות המחאות, על רקע הערכות מודיעין המזהירות מפני תסיסה בימים הקרובים. גורמי הביטחון הציגו תמונה כלכלית קשה - אבטלה, עליית מחירים ופגיעה בתעשיות מפתח - כגורם המרכזי שעלול להצית את ההפגנות מחדש.
הערכות שחולקו במהלך הפגישה הצביעו על כך שכלכלת איראן לא תוכל לעמוד ביותר משישה עד שמונה שבועות של מצור ימי. הסגר החל ב-13 באפריל, וכשבועיים חלפו כעת. גורמי ביטחון אמרו גם כי סגירת האינטרנט הותירה כ-20% מכוח העבודה התלוי בפעילות מקוונת ללא אבטלה. (אלון גל)