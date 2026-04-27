דיווח: באיראן חוששים מהתחדשות המחאות בימים הקרובים; צה"ל תקף יותר מ-20 תשתיות חיזבאללה בבקעא ובדרום לבנון | עדכונים שוטפים

דיווח בערוץ האופוזיציה 'איראן אינטרנשיונל': המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן התכנסה לדיון חירום בחשש מהתחדשות המחאות, על רקע הערכות מודיעין המזהירות מפני תסיסה בימים הקרובים. גורמי הביטחון הציגו תמונה כלכלית קשה - אבטלה, עליית מחירים ופגיעה בתעשיות מפתח - כגורם המרכזי שעלול להצית את ההפגנות מחדש.

הערכות שחולקו במהלך הפגישה הצביעו על כך שכלכלת איראן לא תוכל לעמוד ביותר משישה עד שמונה שבועות של מצור ימי. הסגר החל ב-13 באפריל, וכשבועיים חלפו כעת. גורמי ביטחון אמרו גם כי סגירת האינטרנט הותירה כ-20% מכוח העבודה התלוי בפעילות מקוונת ללא אבטלה. (אלון גל)