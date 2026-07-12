סמטאות הטרור של קלקיליה: הצצה מיוחדת למבצע המעצרים הלילי

מאז שבעה באוקטובר, צה"ל משנה לחלוטין את תפיסת ההפעלה שלו ביהודה ושומרון, ומנהל מערכה מתמשכת לכתישה ולפירוק של קיני הצרעות ומחנות הפליטים בטול כרם ובג'נין. גזרה זו, שמסומנת על ידי מערכת הביטחון כחבית דלק מסוכנת המאיימת להתפוצץ בכל רגע, נמצאת תחת לחץ צבאי רציף במטרה למנוע התעצמות של תשתיות חבלניות ולסכל פיגועים בתוך שטח ישראל.

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במסגרת הפעילות העצימה, הצטרפה מיכל רבינוביץ' אל תוך סמטאות הטרור המורכבות של קלקיליה, כדי לתעד מקרוב ליל מעצרים מתוח וממוקד נגד פעילי חמאס.

התיעוד הבלעדי מלווה את לוחמי גדוד "פנתר" ואת מפקד הגדוד, סא"ל שמעון אברהם, אשר מוביל את כוחותיו לתוך שטח עוין, ומביא לצד המשימה המבצעית המורכבת גם את סיפורו האישי הנוכח יום-יום בלב העשייה.