טראמפ נתן הנחיות ברורות למו"מ; באיראן מתעקשים: שיחות יחלו רק לאחר הבהרת תנאי הסף
ואנס, קושנר ו-וויטקוף הגיעו לאיסלמאבאד • דיווח: גם סין תשתתף בשיחות • טראמפ הבהיר: לא נאפשר לאיראן לגבות אגרה במצרי הורמוז • צה"ל ממשיך לתקוף משגרי טילים וחוליות מחבלים בלבנון • כל העדכונים
היום ה-43 למלחמה: משלחת ארה"ב הגיעה לפקיסטן לתחילת השיחות המשא ומתן. עם זאת, באיראן מבהירים: נגיע לשיחות רק אחרי הבהרת תנאי הסף להפסקת אש. טראמפ הבהיר: לא נאפשר לאיראן לגבות אגרה בהורמוז. אזעקות הופעלו ביישובים בצפון עקב חשש לחדירת כלי טיס עוי. צה"ל ממשיך לתקוף משגרי טילים וחוליות מחבלים בלבנון.
דיווחים בלבנון: תקיפה ישראלית רחבה באזור נבטיה, דרום המדינה (איילי כהן)
דיווח: משלחת סינית תגיע לאיסלאמאבאד כדי לסייע במשא ומתן
באיראן מתעקשים: "סבב המו"מ עם האמריקנים יחל רק לאחר שיובהרו תנאי הסף של הפסקת האש" (ברק בטש)
צה"ל ממשיך לסכל שיגורים לעבר מדינת ישראל: תיעודים חדשים מתקיפות משגרים וחוליות מחבלים ששיגרו רקטות (אוריה קשת)
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נחת בפקיסטן לקראת שיחות המו"מ. לצידו גם השליחים המיוחדים ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף (מעיין רפאל)
יו"ר הפרלמנט האיראני, קאליבאף: מוכן לעסקה אם ארה"ב תציע הסכם אמיתי ותעניק לאיראן את זכויותיה. לאיראן יש רצון טוב אך אין לה אמון בארה"ב (מעיין רפאל)
דיווח: מוג'תבא נפצע קשה ופניו הושחתו בתקיפה - התיאור המפורט ביותר על מצבו של המנהיג (מעיין רפאל)
משלחת ארה"ב הגיעה לפקיסטן לשיחות המו"מ: טראמפ הבהיר: אנחנו הולכים לפתוח את הורמוז, לא נאפשר להם לגבות אגרה (מעיין רפאל)
חשש לחדירת כלי טיס עוין במטולה, קריית שמונה והסביבה
חשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי