צה"ל הודיע היום (שני) כי החלל החטוף רן גואילי זוהה, בתום הפעילות הממוקדת שהתקיימה בעזה לאיתורו. רב-סמל ראשון גואילי, נלחם ונפל בקרב בבוקר 7 באוקטובר וגופתו נחטפה. לראשונה משנת 2014 - אין חטופים ישראלים בשטח הרצועה.

רב-סמל ראשון רן גואילי, ממיתר, היה לוחם יס"מ נגב במחוז דרום של המשטרה. בבוקר 7 באוקטובר, כשהיה פצוע בביתו עם שבר בכתף, שמע על האירועים בעוטף ויצא לסייע לחבריו מהיחידה בלחימה. רן נפל בכניסה לקיבוץ עלומים - ונחטף לרצועה. על פעולותיו קיבל את הכינוי "רן מגן עלומים" מקהילת הקיבוץ.

הוא זוהה כחלק ממבצע "לב אמיץ" בשכונת זייתון לאיתורו, לאחר בדיקת 250 גופות שהתקיימו, ואותר בתוך קבר אחים עזתיים. הקבר, היה אחד מהחלופות המודיעיניות הקיימות - לצד מנהרה שנסרקה לאורכה ולרוחבה, ומנהרה שיחידת יהל"ם נכנסה אליה בשבועיים האחרונים, בהם גם עידן עמדי.

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לגואילי ואמר כי היה "לוחם אמיץ, שפעל מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לאומית. גבורתו באותו בוקר קשה היא חלק מסיפור העמידה והנחישות של לוחמי וכוחות הביטחון אל מול מתקפת הטרור".

כזכור, אמש הודיע צה"ל כי פתח במבצע "לב אמיץ" בשכונת זייתון, מזרח העיר עזה, שבתוך הקו הצהוב, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל לאחרונה על מיקומו של החלל החטוף האחרון רן גואילי. בצה"ל ציינו כי המידע המודיעיני היה קיים מזה זמן, אך התחדד בתקופה האחרונה. גורמים בצבא מוסיפים כי גם המתווכות וחמאס איששו את המידע, אולם הוא לא נמסר על ידי חמאס עצמו.

השתתפה בהכנת הידיעה - עדן בן שלוש.