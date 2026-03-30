דיווחים בלבנון: נמשכות תקיפות צה"ל בדרום המדינה; שיגורים מאיראן לגוש דן לאחר הפסקה של 60 שעות | כל העדכונים

צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות טרור בלבנון • תיעוד: רגעים אחרי האזעקות בבני ברק - רסיס נופל סמוך לילדים, בנס זה לא נגמר באסון • לאחר יומיים וחצי של שקט בגוש דן - שיגורים מאיראן
היום ה-32 למבצע "שאגת הארי": השיגור מאיראן למרכז אתמול (שניה) בלילה - לאחר 60 שעות ללא ירי לגוש דן; מצרר מצומצם שוגר, מרביתם נפלו בשטחים פתוחים, ולא דווח על נפגעים; תיעוד: רגעים אחרי האזעקות בבני ברק, רסיס נפל סמוך לילדים שיצאו ממרחב מוגן טרם הזמן.
10 חודשים אחרי מבצע עם כלביא אושר המתווה לשיקום וחידוש המתחמים שנהרסו (עדי כהן)
דיווח בניו יורק טיימס: המלחמה נגד איראן פיצלה את הממשל האיראני, מה שמקשה על יכולתו לקבל החלטות ולתאם מתקפות תגמול נרחבות יותר, כך על פי גורמים המכירים את הערכות המודיעין של ארה"ב ומדינות המערב (אלון גל)
תיעוד נפילת הטיל האיראני בבאר שבע ביום ראשון ה-29 למרץ (לי עייש)
תיעוד: רגעים אחרי האזעקות בבני ברק - רסיס נופל סמוך לילדים. בנס זה לא נגמר באסון (לי עייש)
דיווחים בלבנון: נמשכות תקיפות ישראליות בכפרים שונים בדרום המדינה (איילי כהן)