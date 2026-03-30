דיווחים בלבנון: נמשכות תקיפות צה"ל בדרום המדינה; שיגורים מאיראן לגוש דן לאחר הפסקה של 60 שעות | כל העדכונים

דיווח בניו יורק טיימס: המלחמה נגד איראן פיצלה את הממשל האיראני, מה שמקשה על יכולתו לקבל החלטות ולתאם מתקפות תגמול נרחבות יותר, כך על פי גורמים המכירים את הערכות המודיעין של ארה"ב ומדינות המערב (אלון גל)