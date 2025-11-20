כתב האישום חושף: כך נראה שוק האמל"ח הזול בסוריה

כתב האישום שהוגש היום (חמישי) נגד שישה חשודים בייבוא, סחר והחזקה של כלי נשק מסוריה, תוך ניצול המלחמה באזור חושף: כך נראה שוק אמצעי הלחימה הזול במדינה.

רובה מסוג קלצ'ניקוב עולה 400 דולר בלבד; אקדח "בראונינג" עולה 2,300 דולר; 600 כדורי תחמושת תוכלו לרכוש תמורת 600 דולר.

למעוניינים יש גם חבילת "הכל כלול": 8,750 דולר עבור - שני מטולי RPG, עשר פצצות RPG, רובה M16 אחד, רובה קלצ׳ניקוב אחד ושני ארגזי תחמושת לקלצ'ניקוב.

על פי כתב האישום, אותו רובה M16, שהוברח לישראל נמכר בשוק העברייני ב-50 אלף שקלים (והייתה אפשרות לסגור עסקה טובה יותר). במקרה אחר: רימון רסס שנרכש בסוריה במחיר זניח כחלק מחבילת אמל"ח, נמכר בישראל ב-1,500 שקלים.

הבוקר הוגשו שני כתבי אישום נגד ראמי אבו שאח, תושב שפרעם; אמיר סלמאן, ענאן מולא ומוניר אבו דאהר, תושבי ירכא; וכן שלושה תושבי חד'ר שבסוריה בגין שורת עבירות של ייבוא, החזקה וסחר בנשק, קשירת קשר וניצול הלחימה בסוריה לצורך הברחת אמל”ח לישראל.

על פי כתבי האישום שהגישו עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד אוהד כהן ועו"ד מאי סקר מפרקליטות מחוז צפון, לבית המשפט המחוזי בנצרת, פעלו הנאשמים במהלך 2025 במסגרת מספר קשרים עברייניים, שבמרכזם הברחת אקדחים, רובים, תחמושת ואמצעי לחימה שונים משטח סוריה לישראל. חלק מהעבירות התאפשרו בשל ההסלמה בדרום סוריה, שאפשרה לנאשמים להיכנס לשטח המדינה, ליצור קשר עם גורמים בכפר חד'ר ולבצע עסקאות נשק בלתי חוקיות, לעיתים במסווה של פעילות הומניטרית.

הנאשם אבו שאח יצר קשר עם אחד הנאשמים מכפר חד'ר, ובמהלך ביקור הוסכם כי הנאשם הסורי ירכוש עבורו אקדח שיוברח לישראל. אבו שאח העביר אליו אלפי דולרים וציוד נוסף, ובאותו ביקור רכש גם רובה קלצ'ניקוב שהבריח בעצמו לישראל והחזיק בו שלא כדין. בהמשך גייס חייל צה"ל ששירת בגזרה, שהבריח עבורו אקדח נוסף ו-200 כדורי תחמושת.

באירוע נוסף קשר אבו שאח קשר עם אחד מנאשמי חד’ר לייבא לישראל אמצעי לחימה צבאיים כבדים. הוא העביר אלפי דולרים לרכישת הנשק, ובתמורה רכש הנאשם הסורי ואגר בביתו שני מטולי RPG, עשר פצצות RPG, רובה M16, רובה קלצ’ניקוב ושני ארגזי תחמושת - כולם יועדו להברחה לישראל. הנאשמים אף ניסו לאתר מי שיוכל לבצע את ההעברה בפועל, אך נעצרו בטרם השלמת התוכנית.

בתחילת אוקטובר 2025 קשר הנאשם סלמאן יחד עם הנאשמים הסורים מהכפר חד'ר לייבא לישראל שישה רובי M16. לצורך כך גויס אמל אסלים, חייל צה"ל שנכנס לשטח סוריה במסגרת שירותו. הנאשמים הסורים מסרו את כלי הנשק ובהם גם שני אקדחים ורובה קלצ’ניקוב, לנקודת מפגש סמוכה למוצב בסוריה, שם נאספו בידי חייל נוסף, יזן סאלח, באמצעות משאית צבאית והוברחו לישראל. בהמשך היום נפגש אמל עם יזן, קיבל את המשלוח והעבירו לנאשמים תושבי ירכא בסמוך לבסיס חושנייה בגולן. הנאשמים עזבו את המקום עם כלי הנשק, התחמושת והאביזרים שנמסרו להם.