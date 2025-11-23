עו"ד של פלדשטיין חשף ממצאים במשפטו: "הוא פעל לפי פקודה"

פרשת הבילד: במסגרת דיון על התנאים המגבילים של אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד היום (ראשון), עורך דינו של פלדשטיין, עודד סבוראי, חשף ממצאים שלכאורה מחזקים את קו ההגנה של פלדשטיין, לפיהם פעל בהנחיה ישירה של יונתן אוריך ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין היתר הקריא העו"ד לשופט התכתבויות בין פלדשטיין לאוריך, חשף קטעים מעדות ראש הממשלה ומחקירותיו של אוריך.

קטעים מחקירתו של אוריך מתאריך 9 בפברואר, 2025: בחקירתו נשאל על ההתכתבויות בינו לבין פלדשטיין. חוקר: "למה פלדשטיין כותב 'צריך את ראש הממשלה בשביל זה?'" אוריך השיב: "אין לי מושג".

חוקר: "פלדשטיין העביר לך הרבה אייטמים ונושאים שיש צורך בהם לכבוד ראש הממשלה?". אוריך: "לא מעט, לא זוכר כמה". חוקר: "כמו מה?". אוריך משיב: "למעשה כל הודעה לתקשורת מחייבת את אישורו".

ציטוטים מתוך עדות נתניהו מתאריך 31 במרץ 2025: נתניהו נשאל על היקף הקשר עם פלדשטיין, וענה: "לא היה לי ממשק עבודה עם פלדשטיין". חוקר מקשה: "איתו פיזית אישית לבד?". נתניהו: "לא. עם פלדשטיין לא היה לי אישית משהו מיוחד. לא זוכר ששוחחתי איתו בארבע עיניים… הוא לא יכול להגיד שהוא עבד איתי באופן אישי כי זה פשוט לא נכון. אתה יודע מה זה איש שהיה כלום?".

מתוך התכתבויות בין אוריך לפלדשטיין: סבוראי הציג מספר הודעות וואטסאפ מהתקופה הרלוונטית, בהן פלדשטיין מעדכן את אוריך ומקבל ממנו הוראות.

במהלך מתקפת הטילים על ישראל - אוריך כתב: "אל תתדרך כלום. ראש הממשלה ביקש מקודם שלא ניגע".

בהקשר אחר: פלדשטיין כתב: "אני נותן טוב?". אוריך השיב: "הוא לא רוצה כלום".

מתאריך 14 באוקטובר 2023: פלדשטיין כתב: "העברתי לירון אברהם". אוריך ענה: "שלא יהיה פאדיחות". פלדשטיין מוודא: "אתה אישרת". אוריך: "אישרתי".

בהתכתבות נוספת - אוריך: "תדאג לחבר את ניר דבורי ויוסי יהושוע בנפרד ל(ראש המל"ל) צחי הנגבי".

ובהודעה אחרת כתב: "תן את הידיעה הזאת להלל ביטון".

בחקירת אוריך מלפני שלושה שבועות: בחקירה של אוריך מלפני שלושה שבועות, התעמתו איתו החוקרים על תפקידו בפועל מול פלדשטיין. חוקר: "מחומר החקירה עולה שאתה היית הסמכות העליונה של פלדשטיין כיצד לפעול". אוריך הכחיש: "מעולם לא הייתי אחראי ולא העסקתי את פלדשטיין".

בהמשך, החוקר שאל: "ההתכתבויות מדברות בעד עצמן… אתה מנחה אותו להכין שאלות, לפנות לעיתונאים, לתדרך, למסור תגובות. אלי בודק מולך דברים שקשורים לראש הממשלה". אוריך עדיין הכחיש: "לא נראה לי". חוקר: "זה שאתה ולא אחר ניהלת את אלי בפועל בא לידי ביטוי באופן מובהק בהתכתבויות… אתה בוחר להתעלם מהכול".

עו"ד סבוראי טען כי ההתכתבויות והעדויות מצביעות על כך שפלדשטיין פעל באופן עקבי מתוך קבלת הוראות ולא ביוזמתו האישית.

הדיון יימשך בימים הקרובים.