דיווח: ישראל וארה"ב נערכות לתקיפה באיראן כבר במהלך הסופ"ש - טראמפ כבר אישר | עדכונים שוטפים
דיווחים על גל תקיפות משותף מתוכנן בסוף השבוע נגד מטרות אנרגיה באיראן • לאחר דיון בקמפ דיוויד טראמפ אישר את ההפצצות, אך התקדמות דיפלומטית עדיין אפשרית • לאחר ביקור נתניהו - לחץ סעודי להרגעה
לפי דיווחים בתקשורת אמריקנית הלילה (בין שישי לשבת), ארצות הברית וישראל דנו בתקיפה משותפת נגד תשתיות האנרגיה באיראן כבר בימים הקרובים. המהלך המסתמן מגיע על רקע תסכול גובר בוושינגטון מכישלון המשא ומתן, לצד חילוקי דעות בין וושינגטון לבעלות בריתה באזור. בעוד ישראל וסעודיה מציגות עמדות מנוגדות בחדר הסגלגל, טהרן מצידה כבר משגרת איומים מפורשים לפגיעה בכלכלה העולמית ובתשתיות במפרץ.
סוכנות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) מדווחת כי מיכלית נפגעה מקליע לא מזוהה כ-11 מייל ימי מצפון-מזרח שלימא, עומאן. הפגיעה גרמה לנזק כבד לחדר המנועים והותירה את כלי השיט ללא יכולת היגוי (רון צור)
רשת "פוקס ניוז" מדווחת כי מלאי מיירטי ההגנה האווירית של צבא ארה"ב הצטמצם משמעותית במהלך המלחמה מול איראן, דבר המעורר דאגה גוברת בקרב גורמי ביטחון לגבי היכולת להמשיך בפעילות המבצעית ולתת מענה לעימותים עתידיים. על פי הערכות מכון CSIS, מלאי מיירטי ה"פטריוט" האמריקני צנח מכ-2,300 לפני המלחמה לפחות מ-827, בעוד מלאי מיירטי ה-THAAD ירד מ-452 לפחות מ-278. בעקבות השחיקה החמורה, הפנטגון ביקש תקציב חירום של מיליארדי דולרים להצטיידות מחדש במערכות נשק מתקדמות, כולל טילי פטריוט, טומאהוק ומיירטי THAAD (רון צור)
שני גורמים אמריקנים רשמיים אישרו לרשת ABC כי התכנונים לתקיפת תשתיות האנרגיה באיראן נמצאים בשלבים מתקדמים מאוד. עם זאת, הדגישו הגורמים כי התוכניות המבצעיות עדיין עשויות להשתנות בהתאם להחלטת הדרג המדיני (ברק בטש)
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציטטה מקור ביטחוני בכיר שהבהיר כי טהרן הכינה תוכנית תגובה רחבת היקף לכל "מעשה טיפשי". לדבריו, הדיווחים על תקיפת תשתיות אנרגיה ייענו בפגיעה בתשתיות חיוניות בישראל ובתשתיות אנרגיה אמריקניות באזור (הדר טבשי)
רשת CNN מדווחת כי צבא ארה"ב נערך באופן פעיל לגל תקיפות חדש ונרחב באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב (ברק בטש)
מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן שיגר איום ישיר והזהיר כי המשך המצור והבערת המלחמות יובילו לסגירת מצר הורמוז ומעברים אסטרטגיים נוספים. הוא הוסיף כי הכלכלה העולמית, שוק האנרגיה והבוחרים האמריקאים הם שישלמו את המחיר (הדר טבשי)
גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי "הנשיא איבד סבלנות" מול איראן. לדבריו, מדובר באירוע שעשוי לפגוע בבטן הרכה של המשטר, אך הבהיר כי "הפור יפול ממש ברגע האחרון" (גיא עזריאל)
גם הוול סטריט ג׳ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ הנחה לצאת לסדרת תקיפות ממוקדות כבר במהלך סוף השבוע, במטרה לגרום למשטר בטהרן להיכנע לדרישותיו (ברק בטש)
ארצות הברית וישראל מתכננות אחת מתקפות ההפצצה החריפות ביותר עד כה נגד מטרות תשתית אנרגיה באיראן, כאשר התקיפות עשויות לצאת לפועל במהלך סוף השבוע, כך מדווחת רשת CBS News. לפי הדיווח, התקיימו דיונים על לוח הזמנים כדי למנוע חריגה מעבר לפתיחת השווקים ביום שני, וישראל מתואמת מלא מול ארה"ב, אך הנשיא טראמפ טרם נתן אישור סופי (ברק בטש)
הנשיא טראמפ התייחס למגעים מול טהרן: "מחירי הנפט ירדו משמעותית לפני שבועיים כשחשבנו שיש לנו עסקה. אני רוצה לראות עסקה אמיתית, לא עסקה מזויפת" (אלון גל)