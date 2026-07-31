ארצות הברית וישראל מתכננות אחת מתקפות ההפצצה החריפות ביותר עד כה נגד מטרות תשתית אנרגיה באיראן, כאשר התקיפות עשויות לצאת לפועל במהלך סוף השבוע, כך מדווחת רשת CBS News. לפי הדיווח, התקיימו דיונים על לוח הזמנים כדי למנוע חריגה מעבר לפתיחת השווקים ביום שני, וישראל מתואמת מלא מול ארה"ב, אך הנשיא טראמפ טרם נתן אישור סופי (ברק בטש)