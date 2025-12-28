המינהל האזרחי הודיע היום (ראשון) כי חילץ מטולכרם שני יהודים, לאחר שנצפו מסתובבים בפאתי העיר הפלסטינית.

מהתחקיר הראשוני עלה כי השניים נכנסו למוסך באזור - תוך שהם תחת השפעת אלכוהול. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) אפרים לצורך חילוצם, ובמקביל להעברתם לידי כוחות צה"ל.

תופעת כניסת הישראלים לשטח A - והאזהרה החמורה

חיילת שהודחה מטירונות לחימה במג"ב חולצה ביום חמישי האחרון מהכפר הפלסטיני יטא, שבנפת חברון. החיילת, שלא המשיכה במג"ב בשל קשר רומנטי עם פלסטיני, נכנסה איתו לשטח A והעלתה במערכת הביטחון חשד שנחטפה.

כוחות ביטחון המתינו לה מחוץ לכפר, בשעה שבן זוגה, בסיוע גורמים פלסטינים וישראליים מתווכים, יוציא אותה מהאזור. אין נפגעים.

במערכת הביטחון הדגישו פעם נוספת כי הכניסה לשטח A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק.