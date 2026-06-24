מפגש הרמטכ"ל עם רבנים מהציונות הדתית, בצל משבר הגיוס לשיריון: "זקוקים לכל לוחם ולוחמת"

צה"ל הודיע הבוקר (רביעי) כי הרמטכ"ל אייל זמיר קיים אמש מפגש עם רבנים מהציונות הדתית יחד עם סגנו, האלוף תמיר ידעי, מפקד זרוע היבשה וקצינים בכירים נוספים. הפגישה מגיעה בצל משבר סירוב הגיוס לשיריון, בעקבות טענות לשילוב לוחמות בחיל ושירות משותף בטנק.

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הרמטכ"ל, לפי צה"ל, ציין בפגישה את התרומה הגדולה של תלמידי הישיבות והמכינות לאורך השנים, וביתר שאת בתקופת המלחמה, אך בנוסף הציג את צרכי הצבא בעת הנוכחית בשל המלחמה, בדגש על הגידול הנדרש בכוח האדם נוכח היקף המשימות הרחב בכלל גזרות הלחימה. "לצה"ל עדיין חסר אלפי לוחמים, זקוקים לכל לוחם ולוחמת", נמסר.

זמיר הוסיף בפגישה כי אחת מאבני היסוד לשילוב מגוון רחב של אוכלוסיות בשירות היא מימוש פקודת השירות המשותף - המאפשרת שירות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה - ושמירה על כבודם של כלל המשרתים. הרמטכ"ל הוסיף כי בכוונתו להמשיך לחזק את מימוש הפקודה.

עוד הוסיף הרמטכ"ל בפגישה כי במסגרת הרחבת שילוב הנשים בתפקידי מפתח ובתפקידי לחימה, הקמת מסגרות ופתיחת תפקידים ימומשו בהלימה מלאה לפקודת השירות המשותף בשגרה, בחירום ובמלחמה. "מהלכים אלה יבוצעו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בסיפים המקצועיים ללא פשרות", נכתב בנוסף.

כזכור, בשבוע שעבר פרשן i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET יוסי יהושוע חשף כי הרמטכ"ל זמיר החליט כי פיילוט שילוב הלוחמות בשיריון - יתבצע מחוץ לחיל. עוד נודע, כי הפיילוט יתקיים במערך הגנת הגבולות. המסגרת תהיה מגדרית - לא יהיו גברים בטנק, ולא בפלוגה.

ראשית הסערה החלה כש-14 ראשי ישיבות הסדר מהמגזר הדתי-לאומי פרסמו מכתב ובו הצהירו כי שילוב נשים לוחמות בחיל השריון ביחד עם לוחמים בנים מהווה "פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה". עוד אמרו ראשי הישיבות כי כי על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי שאינם מתאימים לשירות בחי"ר למסגרת קרבית אחרת המתאימה לרוח הלחימה שלהם.

נציין כי על המכתב חתומים הרב שחר אימבר והרב אליקים לבנון מישיבת אלון מורה, הרב יהושע ואן דייק מישיבת איתמר, הרב חגי לונדין והרב טל שאוליאן מישיבת חולון, הרב ברוך וידר מישיבת הכותל, הרב דוד פנדל מישיבת שדרות, הרב נועם ודלמן מישיבת "ניר" בקריית ארבע, הרב יוסי רודריגז מישיבת "איילת השחר" באילת, הרב אליהו רחמים זיני מישיבת "אור וישועה" בחיפה, הרב יעקב ידיד מישיבת כרמיאל, ובנוסף אליהם ישנם שלושה ראשי ישיבות שביקשו להצטרף למכתב אך ללא ציון שמם. במפגש עם הרמטכ"ל נכחו הרב יהושע וייצמן, הרב יעקב מדן, הרב חננאל אתרוג, הרב אייל גריינר, הרב חיים וולפסון, הרב עמיחי גורדין והרב אליעזר שנוולד - שלא חתומים על המכתב כאמור.

כיממה לאחר פרסום המכתב המקורי, בצה"ל הגיבו: "לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם, צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות, תוך מאמץ גדול לשמירה על אורח חייהן וצרכיהן, באופן שאינו פוגע באוכלוסייה אחת על חשבון האחרת".