גולני שלו: מפקד החטיבה היוצא מסכם את התפקיד בריאיון מיוחד

אל"מ עדי גנון רק פשט את המדים אחרי שנתיים סוערות כמח"ט גולני. הלילה הראשון בבית, אחרי שינה עם המשפחה, מרגיש כמעט דמיוני כשרק יממה קודם לכן הוא עוד עמד במרומי רכס הבופור.

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עבור גנון, המלחמה האחרונה לא הייתה רק רצף פקודות בקשר, אלא סגירת מעגל היסטורית: מלוחם צעיר שהתגייס רגע אחרי היציאה מלבנון ב-2001, ועד למפקד שמוביל את החטיבה חזרה אל אותם המור"קים שעיצבו את דורות הלוחמים.

"שוב ואל מול כל אתגר" - זהו המוטו שפתח כל פקודת מבצע תחת פיקודו. גנון מתאר רגעים עוצמתיים שבהם עמד על פסגת הבופור, צופה אל החרמון ואל יישובי הצפון, ומבין שהחץ של גולני מגיע לכל נקודה שבה הוא נדרש. גם מול איום הרחפנים המאתגר של חיזבאללה מודל 2024, הרוח החטיבתית נותרה איתנה.

מבחינתו, התמרון העמוק הוא לא רק עניין של החלטה טקטית, אלא של DNA שמוטמע עמוק במורשת של "העיניים של המדינה". אך לניצחון יש מחיר כבד מנשוא. גולני היא שיאנית האבדות במלחמה, עם 74 נופלים רק ביום אחד בשבעה באוקטובר.

גנון עומד מול הקיר במוזיאון החטיבה, מכיר כל שם וכל סיפור, מהנגביסט בכיסופים ועד למפקדיו האישיים. הוא לא מסתיר את הקשיים - גם לא את בעיות המשמעת של דור לוחמים שמעולם לא עלה על מדי א' - אך מדגיש את הרגישות הנדרשת בפיקוד על מי שמפקידים את חייהם מדי יום בידיו.

בנאום הפרידה שלו, גנון ביקש סליחה מהמשפחות השכולות על שלא יכול היה לחבקן בזמן אמת, כשהמשימה קדמה לכל. למרות הכאב המפלח, הביקוש לחטיבה רק עולה; הלוחם שמתעקש להתגייס "רק לגולני" הוא ההוכחה שעבור הישראלים, העץ של גולני הוא הרבה יותר מסמל צבאי. זהו סמל לאומי של עקשנות, הקרבה וניצחון, סיפור של ישראליות שצומחת מתוך האש ומסרבת להרפות מהיעד.