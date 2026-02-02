המפכ"ל: "אף אחד לא ירפה את ידינו בהשגת המטרות"

מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, פתח הבוקר (שני) את דיון הספ"כ (סגל פיקוד כללי) הארצי וההיערכות לשנת 2026 במסר תקיף.

"אף אחד לא ירפה את ידינו בהשגת המטרות החשובות לאזרחי מדינת ישראל", אמר המפכ"ל, והדגיש כי בראש סדר העדיפויות לשנה הקרובה תעמוד המלחמה בארגוני הפשיעה "בשיא כוחה", לצד המאבק בתאונות הדרכים.

הדברים נאמרים על רקע דיווחים על נתק ומתיחות בין המפכ"ל לבין השר בן גביר, וכן פרסומים על יחסים בעייתיים לכאורה בין המפכ"ל לדובר המשטרה.

במקביל, בדוברות המשטרה הבהירו כי המפכ"ל מדגיש שיחסי העבודה בינו לבין דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, הם "מצוינים ויומיומיים", וכי הוא נותן בו אמון מלא. עוד נמסר כי "כל ניסיון להטיל רפש במערכת היחסים נלוז וחוטא לאמת".

כמו כן, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את השר בן גביר וקרא למפכ"ל להתייצב מולו. בפתח ישיבת סיעת יש עתיד אמר לפיד: "הגיע הזמן שתאמר לו: 'אדוני, אני לא עובד אצלך, אני עובד אצל מדינת ישראל. אני לא השומר שלך - אני שומר על החוק'".

לפיד טען כי ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי כבר פועלים להדחת המפכ"ל, וכי בכוונתם להטיל עליו את האחריות לכשלים בתחומי הפשיעה, הפרוטקשן, תאונות הדרכים ואובדן המשילות.

"לא משנה מה תעשה - הם יפילו הכול עליך. אז אתה צריך לבחור אם למות זקוף או לחיות על הברכיים", הוסיף ראש האופוזיציה.