לא סופרים אותם: מילואימניקים מתייצבים לשירות בלילות - ומשלמים מאות שקלים

פרסום ראשון: משרתי מילואים בתפקידים רגישים, המאיישים עמדות קריטיות במערכה הנוכחית, נאלצים לשלם מאות שקלים בחודש מכיסם הפרטי רק כדי להגיע למקום שירותם.

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הלוחמים מוקפצים בהתרעה קצרה ובשעות הקטנות של הלילה לדיונים דחופים ולמבצעים במטה הכללי בקריה שבתל אביב. בשל זמני הכוננות הקצרים והעובדה כי מדובר בשעות שבהן אין פעילות של תחבורה ציבורית, ההגעה ברכב פרטי הופכת עבורם לבלתי נמנעת לחלוטין לצורך מילוי משימתם המבצעית.

הבעיה מחריפה עם הגעתם של אנשי המילואים לתל אביב, שכן זכאות החניה בתוך בסיס הקריה שמורה לקצינים בדרגת סגן-אלוף ומעלה בלבד. כתוצאה מכך, המשרתים נאלצים להחנות את רכביהם בחניונים פרטיים בסביבת הבסיס, דבר הגורר הוצאות כספיות כבדות המצטברות לסכומים גבוהים בכל חודש.

למרות שמדובר בנסיעות חירום לצרכים מבצעיים מובהקים ובשעות לא שגרתיות, בצבא לא דאגו להם לסידורי חניה מתאימים ואינם מספקים את המימון הנדרש להגעה. בצה"ל סירבו בצבא להגיב לטענות. במקביל, גורמים ביטחוניים אישרו כי לפי המצב הנוכחי הכסף עבור החניונים לא יוחזר למשרתים.